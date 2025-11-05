CSF की 1500 कंपनियां, 4.5 लाख पुलिसकर्मी; बिहार चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के लिए सुरक्षा चाक-चौबंद

संक्षेप: बिहार चुनाव के पहले चरण की 121 सीटों पर 6 नवंबर को वोटिंग होगी। जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा के मद्देनजर सीएसएफ की 1500 कंपनियां, 20 हजार प्रशिक्षु सिपाही, होमगार्ड जवान समेत 4.5 लाख पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है।

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान सख्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच छह नवंबर को होगा। मतदान केंद्र से लेकर नदी और टाल क्षेत्र में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। केंद्रीय सुरक्षा बल (सीएपीएफ) की 1500 कंपनियों ने चिह्नित जिलों और इलाकों में मोर्चा संभाल लिया है। इनके अलावा एसटीएफ, जिला पुलिस, 20 हजार प्रशिक्षु सिपाही, होमगार्ड जवान समेत 4.5 लाख पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है।

चुनाव में हिंसा करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे- डीजीपी डीजीपी विनय कुमार ने बुधवार को पत्रकारों से कहा कि विधानसभा चुनाव में हिंसा, उपद्रव या कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। ऐसी किसी घटना में प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत आरोपितों की तत्काल गिरफ्तारी होगी। चुनाव बाद उच्च प्राथमिकता के आधार पर इन केसों का स्पीडी ट्रायल कर उनको सजा दिलाई जाएगी।मतदान की पूर्व संध्या पर आम लोगों से भयमुक्त होकर मतदान की अपील करते हुए डीजीपी ने उक्त बातें कहीं।

चुनाव में गड़बड़ी की सूचना डायल 112 पर दें- डीजीपी उन्होंने कहा कि चुनाव बाद ऐसे आरोपितों की संपत्ति जब्ती का भी अभियान चलेगा। डीजीपी ने कहा कि चुनाव में गड़बड़ी की कोई भी सूचना जिला और पुलिस नियंत्रण कक्ष, स्थानीय पुलिस पदाधिकारियों के नंबर, चुनाव आयोग के नंबर और डायल 112 पर दी जा सकेगी। चुनाव आयोग के सेक्टर मजिस्ट्रेट को भी वायरलेस से जोड़ा गया है। सूचनाओं पर तत्काल कार्रवाई होगी। जिलों से समन्वय को लेकर बिहार पुलिस मुख्यालय में डीजीपी कंट्रोल रूम लगातार कार्यरत रहेगा।

बिहार से सटी अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्ययीय सीमाएं सील बिहार पुलिस के मुताबिक बिहार से सटे अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमाओं को सील कर दिया गया है। बिहार से नेपाल की करीब 730 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा, जबकि यूपी, झारखंड और पश्चिम बंगाल के 20 जिलों की अंतरराज्यीय सीमाएं लगती हैं। हालांकि पहले चरण में सिर्फ उत्तर प्रदेश से सटे पांच जिले गोपालगंज, सारण, सीवान, भोजपुर और बक्सर में ही चुनाव हैं। इसको देखते हुए बिहार के इन जिलों के साथ ही यूपी के सटे जिले कुशीनगर, देवरिया, बलिया और गाजीपुर में भी मिरर चेक पोस्ट बनाए गए हैं।