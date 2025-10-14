सीएपीएफ की 1500 कंपनियां, नक्सली इलाकों में सघन जांच; बिहार चुनाव में सुरक्षा एजेंसियां चौकस

बिहार पुलिस के एडीजी (विधि व्यवस्था) पंकज दराद ने बताया कि चुनाव के लिए सीएपीएफ (केंद्रीय बल) की 1500 कंपनियां बिहार आएंगी। इनमें 500 कंपनियां बिहार में तैनात हो चुकी हैं, जबकि 500 कंपनियां आनी प्रारंभ हो गयी है।

बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सोमवार को विभिन्न केंद्रीय और राज्य एजेंसियों की समन्वय बैठक हुई। सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) की अध्यक्षता में हुई बैठक में एजेंसियों के आपसी समन्वय और खुफिया जानकारी साझा करने पर जोर दिया गया। बैठक में कस्टम, रेवेन्यू इंटेलिजेंस, प्रवर्तन निदेशालय, एनसीबी, एनआईए, ईओयू, वायु सेना, एसआईबी, बिहार पुलिस, सीएपीएफ, रेलवे, वन विभाग आदि के वरीय प्रतिनिधि शामिल हुए। अधिकारियों ने ड्रग्स की तस्करी और भारत-नेपाल सीमा पर देशविरोधी गतिविधियों में संलग्न तत्वों से जुड़ी खुफिया जानकारी साझा करने पर राय रखी।

अंतरराष्ट्रीय सीमा के बेहतर प्रबंधन और भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा स्थिति को देखते हुए बेहतर समन्वय की आवश्यकता जताई गई। बैठक में भारत-नेपाल सीमा पर मौजूदा सुरक्षा स्थिति का आकलन किया गया। सभी एजेंसियों ने तस्करी की जाने वाली मादक वस्तुओं, भारत-नेपाल सीमा के पास होने वाली राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में लिप्त अपराधी और समाज-विरोधी तत्वों पर कड़ी नजर रखने पर सहमति जताई। निर्णय लिया गया कि स्थानीय पुलिस और अन्य एजेंसियों के साथ संयुक्त ऑपरेशन कर यह लक्ष्य हासिल किया जाएगा।

गैरकानूनी शराब और नकदी की गतिशीलता रोकने के लिए चेक पोस्ट और सीमा क्षेत्रों में जांच अभियान को तेज किया जाएगा। एसएसबी फ्रंटियर पटना में नियंत्रण कक्ष भी बनाया गया है। महानिरीक्षक निशीत कुमार ने बताया कि बिहार चुनाव के लिए एसएसबी की 230 कंपनियां आवंटित की गई हैं। इनमें 145 कंपनियां प्री-पोल तैनाती के लिए गंतव्य पर पहुंच चुकी हैं।

अद्धसैनिक बलों की 1000 कंपनियां आएंगी बिहार बिहार पुलिस के एडीजी (विधि व्यवस्था) पंकज दराद ने बताया कि चुनाव के लिए सीएपीएफ (केंद्रीय बल) की 1500 कंपनियां बिहार आएंगी। इनमें 500 कंपनियां बिहार में तैनात हो चुकी हैं, जबकि 500 कंपनियां आनी प्रारंभ हो गयी है। उनको निर्धारित जिले में तैनात किया जा रहा है। 500 कंपनियां का इंडक्शन 30 अक्तूबर से शुरू होगा।