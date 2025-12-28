15 साल के सुमन को ट्रक ने रौंदा, धड़ से अलग हुआ सिर; आक्रोशित भीड़ ने पुलिस को खदेड़ा

संक्षेप: घटनास्थल पर पुलिस बल की संख्या बढ़ती देख कुछ लोग आक्रोशित हो गये और पुलिस टीम को खदेड़ दिया।

बिहार के कटिहार में कदवा थाना क्षेत्र के सोनौली-दोखरा मार्ग पर शनिवार की शाम करीब चार बजे दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। तेज रफ्तार ट्रक ने साइकिल सवार 15 वर्षीय किशोर को कुचल दिया। हादसा इतना भयावह था कि किशोर का सिर धड़ से अलग होकर पूरी तरह पिस गया, जबकि बाकी शरीर सड़क किनारे पड़ा मिला। हादसे से घटना स्थल पर चीख पुकार मच गई।

मृतक की पहचान प्राणपुर थाना क्षेत्र के प्राणपुर निवासी संजय मंडल का इकलौता पुत्र सुमन कुमार के रूप में हुई। इस दर्दनाक हादसे के बाद घटना से आक्रोशित स्थानीय लोगों ने सोनौली-दोखरा मार्ग पर आगजनी करते हुए सड़क जाम कर दिया। सूचना मिलते ही कदवा थानाध्यक्ष विजय प्रकाश पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। घटनास्थल पर पुलिस बल की संख्या बढ़ती देख कुछ लोग आक्रोशित हो गये और पुलिस टीम को खदेड़ दिया। थानाध्यक्ष विजय प्रकाश ने बताया कि स्थिति को नियंत्रण करने के लिए पुलिस ने लोगों को शांतिपूर्वक समझाया। वरीय पुलिस पदाधिकारी को जाम की सूचना दी गई।

घटना के संबंध में एसडीपीओ अजय कुमार ने बताया कि कदवा में ट्रक की चपेट में आने से एक किशोर की मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने करीब ढाई घंटे तक सड़क जाम कर दिया। घटनास्थल पर मैं स्वयं लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। लोगों की मांगों को प्रशासनिक पदाधिकारी को बताया जायेगा और आरोपी चालक को गिरफ्तार किया जाएगा। स्थानीय लोगों ने पुलिस अधिकारी को बताया कि ट्रक ड्राइवर बेलगाम होकर गाड़ी चलाते हैं। शिकायत करने के बाद भी स्थानीय थाना पुलिस उनके खिलाफ ऐक्शन नहीं लेती है। कई बार नशे की हालत में ट्रक चलाने की शिकायतें भी सामने आती है। प्रशासन को नियमित रूप से जांच करना चाहिए।