15 साल के सुमन को ट्रक ने रौंदा, धड़ से अलग हुआ सिर; आक्रोशित भीड़ ने पुलिस को खदेड़ा

15 साल के सुमन को ट्रक ने रौंदा, धड़ से अलग हुआ सिर; आक्रोशित भीड़ ने पुलिस को खदेड़ा

संक्षेप:

घटनास्थल पर पुलिस बल की संख्या बढ़ती देख कुछ लोग आक्रोशित हो गये और पुलिस टीम को खदेड़ दिया।

Dec 28, 2025 01:25 pm ISTSudhir Kumar हिन्दुस्तान, कटिहार/कदवा, एक संवाददाता
बिहार के कटिहार में कदवा थाना क्षेत्र के सोनौली-दोखरा मार्ग पर शनिवार की शाम करीब चार बजे दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। तेज रफ्तार ट्रक ने साइकिल सवार 15 वर्षीय किशोर को कुचल दिया। हादसा इतना भयावह था कि किशोर का सिर धड़ से अलग होकर पूरी तरह पिस गया, जबकि बाकी शरीर सड़क किनारे पड़ा मिला। हादसे से घटना स्थल पर चीख पुकार मच गई।

मृतक की पहचान प्राणपुर थाना क्षेत्र के प्राणपुर निवासी संजय मंडल का इकलौता पुत्र सुमन कुमार के रूप में हुई। इस दर्दनाक हादसे के बाद घटना से आक्रोशित स्थानीय लोगों ने सोनौली-दोखरा मार्ग पर आगजनी करते हुए सड़क जाम कर दिया। सूचना मिलते ही कदवा थानाध्यक्ष विजय प्रकाश पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। घटनास्थल पर पुलिस बल की संख्या बढ़ती देख कुछ लोग आक्रोशित हो गये और पुलिस टीम को खदेड़ दिया। थानाध्यक्ष विजय प्रकाश ने बताया कि स्थिति को नियंत्रण करने के लिए पुलिस ने लोगों को शांतिपूर्वक समझाया। वरीय पुलिस पदाधिकारी को जाम की सूचना दी गई।

घटना के संबंध में एसडीपीओ अजय कुमार ने बताया कि कदवा में ट्रक की चपेट में आने से एक किशोर की मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने करीब ढाई घंटे तक सड़क जाम कर दिया। घटनास्थल पर मैं स्वयं लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। लोगों की मांगों को प्रशासनिक पदाधिकारी को बताया जायेगा और आरोपी चालक को गिरफ्तार किया जाएगा। स्थानीय लोगों ने पुलिस अधिकारी को बताया कि ट्रक ड्राइवर बेलगाम होकर गाड़ी चलाते हैं। शिकायत करने के बाद भी स्थानीय थाना पुलिस उनके खिलाफ ऐक्शन नहीं लेती है। कई बार नशे की हालत में ट्रक चलाने की शिकायतें भी सामने आती है। प्रशासन को नियमित रूप से जांच करना चाहिए।

इस बीच चर्चा रही कि भीड़ ने पुलिस टीम पर हमला किया। एसडीपीओ ने इससे इनकार करते हुए कहा कि भीड़ को आक्रोशित देखकर पुलिस खुद हट गई थी। लोगों को समझा बुझाकर पुलिस ने सड़क जाम खत्म कराया। मृत बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। स्थानीय जन प्रतिनिधियों ने उचित मुआवजे की मांग की है। प्रशासन की ओर से इसके लिए आश्वासन दिया गया।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
Bihar News Road Accident Accident
