बिहार में विधवा की 15 साल की बेटी से महापाप, 2 लड़कों ने किया गैंगरेप; सड़क किनारे बेसुध छोड़कर भागे
लड़की दुकान से सामान लेने जा रही थी। तभी घात लगाए दो लड़कों ने उसे उठा लिया। सुनसान स्थान पर ले जाकर दोनों ने रेप किया और बेसुध हालत में सड़क किनारे छोड़कर फरार हो गए।
Gangrape in Bihar: बिहार के गोपालंज में एक 15 साल की नाबालिग को दो युवकों ने हवस का शिकार बनाया। दोनों ने बारी बारी से उसके साथ गैंगरेप किया और जब उसकी हालत खराब होने लगी तो सड़क के किनारे बेसुध हालत में छोड़कर फरार हो गए। पीड़िता के बयान पर दोनों आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। घटना विजयीपुर थाना इलाके की है। पीड़िता की मां एक विधवा महिला है।
लड़की जैसे तैसे अपने घर पहुंची। जब उसने अपने साथ हुई दरिंदगी और आरोपितों के बारे में परिजनों को जानकारी दी सबसे होश उड़ गए। आनन फानन में परिजनों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। उसका इलाज किया जा रहा है। लड़की के परिजनों ने दोषियों की अविलंब गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। आरोपी कांड को अंजाम देने के बाद फरार हैं।
जानकारी मिली है कि रविवार की शाम को लड़की अपने घर से कुछ सामान लेने स्थानीय बाजार के लिए निकली। रास्ते में दोनों आरोपी घात लगाए बैठे थे। लड़की को अकेले देखकर दोनों ने मुंह दबाकर अगवा कर लिया। उसे सुनसान स्थान पर ले गए और दोनों ने बारी-बारी लड़की के साथ बलात्कार किया। गैंगरेप से लड़की हालत खराब हो गई। दोनों उसे सड़क किनारे ले आए और छोड़कर फरार हो गए। कुछ देर के बाद लड़की जैसे तैसे अपने घर पहुंची।
घर जाकर उसने अपनी मां को मामले की पूरी जानकारी दी। बच्ची की स्थिति खराब देखकर मां उसे सरकारी अस्पताल ले गई जहां उसका इलाज कराया गया। अस्पताल से ही पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। पुलिस ने हॉस्पिटल में पहुंचकर बच्ची से बात की। हालात में सुधार आने के बाद उसका बयान दर्ज किया गया।
हथुआ एसडीपीओ आनंद मोहन गुप्ता मामले की छानबीन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि थाना पुलिस को लड़की का मेडिकल जांच रिपोर्ट लेकर कोर्ट में बयान दर्ज कराने का निर्देश दिया गया है। तथ्यों की छानबीन करके आरोपी की गिरफ्तारी और कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। पीड़ित परिवार को सुरक्षा दी जा रही है।
एसडीपीओ आनंद मोहन गुप्ता ने बताया कि एफएसएल की टीम ने घटना स्थल का मुआयना किया और सैंपल कलेक्ट किया है। एक युवक को इस मामले में नामजद किया गया है जबकि दुसरा अज्ञात है जिसे पीड़िता नहीं पहचान पाई। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बच्ची की काउंसलिंग कराई जा रही है।
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लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें