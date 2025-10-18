Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar News15 year girl gang raped by three friends in Patna police arrested accused within 12 hours
पटना में 15 साल की किशोरी से दरिंदगी, 3 दोस्तों ने किया गैंगरेप; 12 घंटे में पुलिस का कड़क ऐक्शन

पटना में 15 साल की किशोरी से दरिंदगी, 3 दोस्तों ने किया गैंगरेप; 12 घंटे में पुलिस का कड़क ऐक्शन

संक्षेप: Bihar Crime: पीड़िता अपने मौसी के गांव में आई थी। रात को तीन युवकों ने उसे उठा लिया और झाड़ी में ले जाकर रेप किया।

Sat, 18 Oct 2025 10:55 AMSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
Bihar Crime: त्योहारी सीजन और चुनावी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बिहार की राजधानी क्षेत्र पटना में एक किशोर को दरिंदगी का शिकार बनाया गया। मौसी के गांव आई 15 साल की किशोरी के साथ तीन युवकों ने उसके साथ गैंगरेप किया। तीनों को दोस्त हैं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों को 12 घंटों के भीतर दबोच लिया है। पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है।

घटना धनरुआ के एक गांव की है। जानकारी के मुताबिक किशोर कुछ दिनों पहले अपनी मौसी के गांव आई थी। गुरुवार की रात वह शौच के लिए निकली थी कि गांव के तीन लड़कों ने उसका मुंह दबाकर उठा लिया। झाड़ी की ओर ले जाकर तीनों ने बारी बारी से उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। लड़की को वहीं छोड़कर तीनों फरार हो गए। वह रोते हुए मौसी के घर पहुंची और घटना की जानकारी दी तो कोहराम मच गया।

परिजनों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पीड़िता से बयान लेकर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की और तीनों आरोपियों तो 12 घंटे के भीतर दबोच लिया। तीनों से पुलिस पूछताछ कर रही है। पीड़िता की आपबीती सुनकर पुलिस के अधिकारी भी हैरान रह गए।

पीड़िता ने बताया कि वह रात को घर से शौच के लिए निकली थी। तभी एक युवक ने उसे पकड़ लिया। शोर मचाने की कोशिश की तो मुंह दबा दिया। इसी दौरान दो अन्य लड़के वहां पहुंच गए। तीनों उसे उठाकर खेत की ओर ले गए और झाड़ी आड़ लेकर डरा धमका कर तीनों ने बारी बारी से दुष्कर्म किया।

इस मामले में एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि पुलिस ने एक्टिव होकर तत्काल कार्रवाई शुरू कर दिया। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। पीड़िता का मेडिकल जांच और कोर्ट में बयान कराया जा रहा है। आरोपियों को कोर्ट में पेश कर न्यायालय के आदेशानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

