Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar News15 schoolgirls fell ill after eating litti chutney in Purnia and were rushed to the hospital
पूर्णिया में लिट्टी-चटनी खाने से सरकारी स्कूल की 15 छात्राएं बीमार, आनन-फानन में अस्पताल में भर्ती

पूर्णिया में लिट्टी-चटनी खाने से सरकारी स्कूल की 15 छात्राएं बीमार, आनन-फानन में अस्पताल में भर्ती

संक्षेप: बताया जा रहा है कि सोमवार की सुबह करीब 11 बजे छात्राओं को लिट्टी और टमाटर की चटनी दी गई थी। इसके खाने के बाद चक्कर जैसा लगने लगा। इसके बाद सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बीमार सभी बच्ची 8 से 14 वर्ष के बीच है।

Mon, 17 Nov 2025 10:29 PMsandeep लाइव हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान संवाददाता, पूर्णिया
share Share
Follow Us on

पूर्णिया शहर की प्रभात कॉलोनी के पास स्थित गवर्नमेंट ओबीसी गर्ल्स स्कूल की 15 छात्राएं लिट्टी और चटनी खाने के बाद फूड प्वाइजनिंग के शिकार होकर बीमार हो गई। सभी की तबीयत बिगड़ते देखकर राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में भर्ती बच्चियों ने बताया कि सुबह में 11 बजे के करीब लिट्टी और टमाटर की चटनी दी गई। इसके खाने के बाद चक्कर जैसा लगने लगा। इसके बाद सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बीमार सभी बच्ची 8 से 14 वर्ष के बीच है। सभी बच्ची छह और सात में पढ़ती हैं। इस संबंध में मेडिकल कॉलेज के उपाधीक्षक डॉ भरत कुमार ने बताया कि 15 बच्चे फूड प्वाइजनिंग के शिकार होकर अस्पताल में भर्ती हुए थे। सभी की तबीयत अब ठीक है। एक बच्ची की तबीयत ज्यादा बिगड़ी थी जो अब पूरी तरह ठीक हैं।

फूड प्वाइजिंग का मामला सामने आने के बाद जिलाधिकारी अंशुल कुमार के निर्देश पर तीन सदस्यीय जांच टीम गठित की गयी। जांच टीम ने स्कूल से लेकर अस्पताल जाकर मामले की बारीकी से जांच की। त्रिस्तरीय जांच टीम में डीडीसी अंजनि कुमार, वरीय उप समाहर्ता शीलिमा एवं डीपीएम जीविका ओमप्रकाश मंडल शामिल रहे। डीडीसी ने अस्पताल जाकर बच्चियों से बातचीत की। बच्चियों ने बताया कि लिट्टी और चटनी खाये थे। लिट्टी थोड़ी कच्ची थी। इसे वजह से अपच हो गया।

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

डीडीसी अंजनि कुमार ने बताया कि पूरे मामले की जांच की गयी है। गलती करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी। इस स्कूल में जीविका के द्वारा खाना परोसा जा रहा है। बच्चियों ने बताया कि लिट्टी कच्ची होने के कारण अपच हो गया। फूड प्वाइजिंग के चलते बच्ची की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में दाखिल किया गया। स्कूल में करीब 400 बच्ची नामांकित हैं।