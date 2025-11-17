पूर्णिया में लिट्टी-चटनी खाने से सरकारी स्कूल की 15 छात्राएं बीमार, आनन-फानन में अस्पताल में भर्ती
संक्षेप: बताया जा रहा है कि सोमवार की सुबह करीब 11 बजे छात्राओं को लिट्टी और टमाटर की चटनी दी गई थी। इसके खाने के बाद चक्कर जैसा लगने लगा। इसके बाद सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बीमार सभी बच्ची 8 से 14 वर्ष के बीच है।
पूर्णिया शहर की प्रभात कॉलोनी के पास स्थित गवर्नमेंट ओबीसी गर्ल्स स्कूल की 15 छात्राएं लिट्टी और चटनी खाने के बाद फूड प्वाइजनिंग के शिकार होकर बीमार हो गई। सभी की तबीयत बिगड़ते देखकर राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में भर्ती बच्चियों ने बताया कि सुबह में 11 बजे के करीब लिट्टी और टमाटर की चटनी दी गई। इसके खाने के बाद चक्कर जैसा लगने लगा। इसके बाद सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया।
बीमार सभी बच्ची 8 से 14 वर्ष के बीच है। सभी बच्ची छह और सात में पढ़ती हैं। इस संबंध में मेडिकल कॉलेज के उपाधीक्षक डॉ भरत कुमार ने बताया कि 15 बच्चे फूड प्वाइजनिंग के शिकार होकर अस्पताल में भर्ती हुए थे। सभी की तबीयत अब ठीक है। एक बच्ची की तबीयत ज्यादा बिगड़ी थी जो अब पूरी तरह ठीक हैं।
फूड प्वाइजिंग का मामला सामने आने के बाद जिलाधिकारी अंशुल कुमार के निर्देश पर तीन सदस्यीय जांच टीम गठित की गयी। जांच टीम ने स्कूल से लेकर अस्पताल जाकर मामले की बारीकी से जांच की। त्रिस्तरीय जांच टीम में डीडीसी अंजनि कुमार, वरीय उप समाहर्ता शीलिमा एवं डीपीएम जीविका ओमप्रकाश मंडल शामिल रहे। डीडीसी ने अस्पताल जाकर बच्चियों से बातचीत की। बच्चियों ने बताया कि लिट्टी और चटनी खाये थे। लिट्टी थोड़ी कच्ची थी। इसे वजह से अपच हो गया।
डीडीसी अंजनि कुमार ने बताया कि पूरे मामले की जांच की गयी है। गलती करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी। इस स्कूल में जीविका के द्वारा खाना परोसा जा रहा है। बच्चियों ने बताया कि लिट्टी कच्ची होने के कारण अपच हो गया। फूड प्वाइजिंग के चलते बच्ची की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में दाखिल किया गया। स्कूल में करीब 400 बच्ची नामांकित हैं।