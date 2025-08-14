15 police including 4 IPS officers from Bihar get President award IG DIG SP also in list बिहार से 4 IPS समेत 15 पुलिस वालों को राष्ट्रपति पुरस्कार; लिस्ट में IG, DIG, SP भी शामिल, Bihar Hindi News - Hindustan
बिहार से 4 IPS समेत 15 पुलिस वालों को राष्ट्रपति पुरस्कार; लिस्ट में IG, DIG, SP भी शामिल

Sudhir Kumar हिन्दुस्तान, पटनाThu, 14 Aug 2025 11:03 AM
बिहार के 15 पुलिस पदाधिकारी व कर्मी राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित होंगे। इनमें सात को वीरता पदक, छह को सराहनीय सेवा पदक और दो को विशिष्ट सेवा पदक का राष्ट्रपति पुरस्कार मिलेगा। इस बार डीआईजी निलेश कुमार और एसपी संजय कुमार सिंह को विशिष्ट सेवा पदक देने की घोषणा की गई है। गैलेंट्री यानी वीरता पदक एसपी बाबू राम, एसआई साकेत सौरव, रामराज सिंह, तारबाबू यादव और सिपाही संजय कुमार चौधरी, सुरेंद्र पासवान और विकास कुमार को मिलेगा। सराहनीय सेवा पदक के लिए आईजी गरिमा मलिक, डीएसपी स्मिता सुमन और राजेश रंजन, हवलदार बिमल छेत्री, सर्वेश कुमार और एएसआई आशीष रंजन सिंह को चुना गया है।

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पुलिस अधिकारियों को उत्कृष्ट योगदान देने के लिए सम्मानित किया जाता है। इसी कड़ी में स्वतंत्रता दिवस-2025 के अवसर बिहार 15 पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों का चयन किया गया है। सराहनीय सेवा के लिए इन्हें राष्ट्रपति के हाथों पदक देकर सम्मानित किया जाएगा।

राष्ट्रपति का पुलिस वीरता पदक जीवन और संपत्ति बचाने, अपराध रोकने या अपराधियों को गिरफ्तार करने में वीरता के लिए प्रदान किया जाता है। यह पदक भारत में पुलिस सेवा के किसी भी सदस्य को प्रदान किया जा सकता है, और यहा सेवाकाल की परवाह किए बिना प्रदान किया जाता है।