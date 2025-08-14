बिहार से 4 IPS समेत 15 पुलिस वालों को राष्ट्रपति पुरस्कार; लिस्ट में IG, DIG, SP भी शामिल

बिहार के 15 पुलिस पदाधिकारी व कर्मी राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित होंगे। इनमें सात को वीरता पदक, छह को सराहनीय सेवा पदक और दो को विशिष्ट सेवा पदक का राष्ट्रपति पुरस्कार मिलेगा। इस बार डीआईजी निलेश कुमार और एसपी संजय कुमार सिंह को विशिष्ट सेवा पदक देने की घोषणा की गई है। गैलेंट्री यानी वीरता पदक एसपी बाबू राम, एसआई साकेत सौरव, रामराज सिंह, तारबाबू यादव और सिपाही संजय कुमार चौधरी, सुरेंद्र पासवान और विकास कुमार को मिलेगा। सराहनीय सेवा पदक के लिए आईजी गरिमा मलिक, डीएसपी स्मिता सुमन और राजेश रंजन, हवलदार बिमल छेत्री, सर्वेश कुमार और एएसआई आशीष रंजन सिंह को चुना गया है।