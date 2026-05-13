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पटना समेत बिहार के 6 जिलों में गुरुवार को 15 मिनट का ब्लैकआउट, सायरन बजते ही बंद कर दें सभी लाइट

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
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पटना, बेगूसराय, किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया जिले में गुरुवार को 15 मिनट का ब्लैकआउट रहेगा। शाम ठीक 7 बजे इन जिलों में सायरन बजाए जाएंगे। इसके बाद बत्ती गुल हो जाएगी। लोगों से भी मोबाइल की टॉर्च या अन्य कोई लाइट नहीं जलाने की अपील की गई है। 

पटना समेत बिहार के 6 जिलों में गुरुवार को 15 मिनट का ब्लैकआउट, सायरन बजते ही बंद कर दें सभी लाइट

राजधानी पटना समेत बिहार के 6 जिलों में युद्ध जैसे हालात में आम नागरिकों को तैयार करने के लिए गुरुवार 14 मई को हवाई हमले का पूर्वाभ्यास कराया जाएगा। इस दौरान पटना, किशनगंज, बेगूसराय, पूर्णिया, अररिया और कटिहार जिले में 15 मिनट का ब्लैकआउट (पू्र्ण अंधेरा) रहेगा। ब्लैकआउट की मॉक ड्रिल गुरुवार शाम 7 बजे से शाम 7.15 बजे तक आयोजित की जाएगी। ठीक 7 बजे खतरे का सायरन बजने के साथ ही इन जिलों की बिजली गुल हो जाएगी और परिवहन व्यवस्था ठहर जाएगी। पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी 7 मई को इसी तरह की मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था।

एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, अस्पताल में भी बंद होंगी लाइटें

पूर्वाभ्यास के दौरान आकस्मिक सेवा से जुड़े एयरपोर्ट, रेलवे, बस स्टैंड और अस्पताल आदि जगहों पर भी ब्लैकआउट रहेगा। जिला प्रशासन ने संबंधित प्रशासन को निर्देश दिया है। साथ ही पुलिस-प्रशासन को सार्वजनिक स्थलों पर अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। पूर्वाभ्यास की सफलता को लेकर बुधवार को आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल्ल और नागरिक सुरक्षा निदेशालय के महानिदेशक डॉ. परेश सक्सेना ने संबंधित जिलों के अपर समाहर्ता (आपदा) के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से समीक्षा की।

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उन्होंने संबंधित जिलों की सायरन व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए सायरन के लिए चौक-चौराहों पर लगे साउंड सिस्टम, थानों और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों का सहयोग लेने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जिलों के पदाधिकारी ऊर्जा विभाग से सामंजस्य स्थापित कर ब्लैकआउट की सफलता में सहयोग लेंगे। पदाधिकारी मॉकड्रिल के दौरान अस्पतालों की खिड़कियों पर क्यूबिकल पर्दा या प्राइवेसी कर्टन लगवाना सुनिश्चित करेंगे।

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मोबाइल या टॉर्च भी ना जलाएं

आपदा प्रबंधन विभाग प्रधान सचिव संतोष कुमार मल्ल ने आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि 14 मई की शाम सात बजे से 07:15 के बीच होने वाले ब्लैकआउट के दौरान घबराएं नहीं। ब्लैकआउट के दौरान अपार्टमेंट में जनरेटर ना चलाएं। मोबाइल स्क्रीन, टॉर्च या अन्य किसी प्रकाश स्रोत का इस्तेमाल ना कर पूर्ण ब्लैक आउट में सहयोग करें। प्रधान सचिव ने कहा कि किसी भी तरह की संभावित आपदा से बचाव और सुरक्षा के लिए नियमित पूर्वाभ्यास आवश्यक है। इससे आमजन में आपदा प्रबंधन संबंधी जागरूकता का प्रसार होता है।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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