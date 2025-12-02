Hindustan Hindi News
कांग्रेस की हार का कारण बताने 15 जिलाध्यक्ष मीटिंग में ही नहीं आए, पटना में हड़कंप, नोटिस जारी

बिहार चुनाव में कांग्रेस को मिली हार की समीक्षा बैठक में 15 जिलाध्यक्ष के गायब रहे। जिनको अब पार्टी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जिनसे गैरहाजिर रहने की वजह पूछी गई है। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने की।

Tue, 2 Dec 2025 06:56 PMsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटना
कांग्रेस ने समीक्षा बैठक से गैरहाजिर रहे 15 जिलाध्यक्षों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। पार्टी कार्यालय सचिव नलिन कुमार ने इन्हें नोटिस जारी करते हुए बैठक से अनुपस्थित रहने का कारण पूछा है। ठोस जवाब नहीं मिलने पर पार्टी इनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। जिन जिलाध्यक्षों को नोटिस जारी किया गया है, उनमें पश्चिमी चंपारण के प्रमोद सिंह पटेल, पूर्वी चंपारण के शशिभूषण राय, अररिया के शाद अहमद, मधुबनी के सुबोध मंडल, कटिहार के सुनील यादव, पटना ग्रामीण-2 के गुरुजीत सिंह, पटना ग्रामीण-1 के राज नारायण गुप्ता, सुपौल के परवेज आलम, जमुई के अनिल कुमार सिंह, बक्सर के मनोज पांडेय, गयाजी के उदय मांझी, लखीसराय के अरविंद कुमार, मुंगेर के इनामुल हक और शेखपुरा के रौशन कुमार शामिल हैं।

दरअसल, विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने सोमवार को सदाकत आश्रम में सभी जिलाध्यक्षों की बैठक बुलाई थी। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरु, शकील अहमद खान भी मौजूद थे। इन नेताओं ने विधानसभा चुनाव में हार के कारणों पर फीडबैक लिया था। इसके अलावा संगठन को मजबूत करने का टास्क सौंपा गया था। सभी जिलाध्यक्षों को इस बैठक में पहुंचना अनिवार्य था। हालांकि, बैठक में 15 जिलाध्यक्ष नहीं पहुंचे। इसके बाद पार्टी ने इन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि किन कारणों से आपने बैठक की गंभीरता को नहीं समझा।

जिससे पहले कांग्रेस में बैठक में यह निर्णय लिया गया है, कि बिहार में कांग्रेस एकला चलो की राह पर आगे बढ़ेगी। इसके लिए प्रखंड से लेकर प्रदेश स्तर तक संगठन को मजबूत किया जाएगा। पार्टी की दिल्ली बैठक में इसकी पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी है। बिहार में उसी रणनीति के साथ कांग्रेस अकेले ही रैलियों, सभाओं और कार्यक्रमों में दिखेगी। एकला चलो की शुरुआत 14 दिसंबर को दिल्ली में वोट चोरी के खिलाफ प्रस्तावित रैली से हो जाएगी।

दिल्ली चलो के नारे के साथ पार्टी के वरीय नेता राज्यभर का दौरा करेंगे। हरेक जिले में प्रखंड स्तर पर जाकर कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। हार के चलते निराश कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाएंगे। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान बने माहौल को लाने का प्रयास करेंगे। संगठन की मजबूती के लिए कार्यकर्ताओं की फौज तैयार करने का संदेश देंगे। अब तक पार्टी राजद के प्रभाव वाले क्षेत्रों में मजबूती से कार्यक्रम नहीं करती थी।