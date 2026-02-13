Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

डेढ़ करोड़ की लूट; पटना में सम्राट चौधरी कर रहे थे दावा, समस्तीपुर में ज्वेलरी शॉप में हो गया बड़ा कांड

Feb 13, 2026 08:47 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

समस्तीपुर में हथियारबंद बदमाशों ने एक ज्वेलरी शॉप में लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। लूट के दौरान अंधाधूंध फायरिंग करके दहशत मचा दिया।

डेढ़ करोड़ की लूट; पटना में सम्राट चौधरी कर रहे थे दावा, समस्तीपुर में ज्वेलरी शॉप में हो गया बड़ा कांड

पटना में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने अपराधियों के बिहार से भागने का दावा किया। इसी बीच समस्तीपुर में हथियारबंद बदमाशों ने एक ज्वेलरी शॉप में लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। लूट के दौरान अंधाधूंध फायरिंग करके दहशत मचा दिया। घटना खानपुर थाना क्षेत्र के श्रीपुर गाहर चौक पर हुई। पुलिस मौके पर पहुंच कर छानबीन में जुट गई।

वारदात के बाद स्थानीय व्यवसाइयों ने पुलिस और प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। समस्तीपुर के खानपुर थाना क्षेत्र के गाहर चौक पर शुक्रवार को तीन नकाबपोश बदमाशों ने प्रियंका ज्वेलरी दुकान में घुसकर करीब 3 किलो सोना और 20 किलो चांदी लूट ली, जिसकी कीमत डेढ़ करोड़ रुपये से अधिक बताई जा रही है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत और भारी आक्रोश का माहौल है।

खरीददार बताकर दुकान में घुसे बदमाश

दुकानदार ने बताया कि दोपहर के वक्त तीन बदमाश ग्राहक बनकर दाखिल हुए। श्रीपुरगाहर पूर्वी पंचायत स्थित दुकान के मालिक भोला साह ने बताया कि हम लोग कुछ समझ पाते, उससे पहले ही अपराधियों ने हथियार निकाल लिया। सभी डर गए। बदमाशों ने पिस्टल की नोक पर दुकानदार और स्टाफ को बंधक बना लिया। उसके उनकी दुकान में रखे जेवरात समेटने लगे। जब उनका विरोध किया गया तो दहशत फैलाने की नीयत से हवाई फायरिंग शुरू कर दिया। कई राउंड गोलियां चलाकर सबको बैठा दिया और जेवर लेकर बाइक से फरार हो गए।

ये भी पढ़ें:नर्सिंग होम में DC और डॉक्टर के बीच लप्पड़-थप्पड़, वीडियो वायरल; IMA ने चेताया

पुलिस के खिलाफ सड़क पर उतरे स्थानीय लोग

घटना की खबर जंगल में आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। दुकान के बाहर भारी संख्या में लोग जुट गए। दिन दहाड़े हुई वारदात के खिलाफ आक्रोशित ग्रामीणों ने रोसड़ा-हथौड़ी पथ को जाम कर दिया और सड़क पर आगजनी करके प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। स्थानीय लोगों और व्यवसाइयों ने का आरोप लगाया कि इलाके में पुलिस गश्ती को लेकर थाने का कोई ध्यान नहीं है। बदमाश रेकी करके लूट पाट को अंजाम देते हैं पर पुलिस और खुफिया तंत्र को कुछ पता नहीं चलता।

ये भी पढ़ें:राबड़ी देवी ने सम्राट से मांगा इस्तीफा, पटना में छात्रा की मौत पर संग्राम

डीएसपी ने संभाला मोर्चा

आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन से स्थिति बिगड़ती देख सदर डीएसपी-2 संजय कुमार मौके पर पहुंचे और अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन देकर लोगों को मनाया। करीब दो घंटे बाद जाम खुला और आवागमन बहाल हुआ। समस्तीपुर में इतनी बड़ी लूट की वारदात तब हुई जब शुक्रवार को पटना में सम्राट चौधरी कानून का राज का दावा कर रहे थे। गृहमंत्री ने दावा किया कि अपराधी रोज बिहार छोड़कर भाग रहे हैं। सवाल उठता है कि लूटपाट को कौन अंजाम दे रहे हैं।

ये भी पढ़ें:पूर्व आईपीएस अमिताभ दास गिरफ्तार, नीट छात्रा मौत पर विवादित टिप्पणी पर एक्शन
Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

और पढ़ें
Bihar Crime News Crime News Bihar Crime अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।
;;;