144 घंटे छापा, 100 करोड़ की बेनामी संपत्ति; किशनगंज के दफ्तरी ग्रुप पर IT की रेड से हड़कंप
144 hours long raid 100 crores unclaimed property IT raid on Kishanganj Daftari Group causes stir

144 घंटे छापा, 100 करोड़ की बेनामी संपत्ति; किशनगंज के दफ्तरी ग्रुप पर IT की रेड से हड़कंप

144 घंटे तक तक किशनगंज सहित बंगाल के सिलीगुड़ी में दफ्तरी ग्रुप के ठिकाने पर आयकर विभाग की टीम की छापेमारी के कारण 5 किलो 500 ग्राम सोने और हीरे के जेवरात, एक करोड़ नकदी, जमीन के 200 डीड्स सहित कर चोरी के अहम कागजात जब्त किये गये हैं।

Sudhir Kumar हिन्दुस्तान, विनय कुमार अजय/शैलेश ओझा, किशनगंज Thu, 4 Sep 2025 12:19 PM
बिहार के किशनगंज के बड़े कारोबारी दफ्तरी ग्रुप के खिलाफ इनकम टैक्स की टीम की छापेमारी में 100 करोड़ रुपये की बेनामी संपत्ति का खुलासा हुआ है। 144 घंटे तक तक किशनगंज सहित बंगाल के सिलीगुड़ी में दफ्तरी ग्रुप के ठिकाने पर आयकर विभाग की टीम की छापेमारी के कारण 5 किलो 500 ग्राम सोने और हीरे के जेवरात, एक करोड़ नकदी, जमीन के 200 डीड्स सहित कर चोरी के अहम कागजात जब्त किये गये हैं। रियल एस्टेट के कारोबार में भी आयकर चोरी के अहम दस्तावेज भी बरामद किये गये हैं।

आयकर विभाग की टीम ने दफ्तरी ग्रुप के किशनगंज के नेमचन्द्र रोड, धर्मशाला रोड, भगत टोली, पश्चिम पाली, पूरब पाली आदि जगहों के अलावा दफ्तरी ग्रुप के दो दर्जन से अधिक ठिकानों पर एक साथ धावा बोला। इसके अलावा सिलीगुड़ी में दफ्तरी ग्रुप के ठिकाने पर आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की। दफ्तरी ग्रुप का संचालन तीन भाई राजकरण दफ्तरी, विजय करण दफ्तरी, तेज करण दफ्तरी के द्वारा किया जाता है। दफ्तरी ग्रुप द्वारा मॉल, कपड़ा, वाहन, फर्नीचर, रियल स्टेट, होटल, रिसार्ट चाय बगान आदि का कारोबार किया जाता है। आयकर विभाग की छापेमारी से शहर में हड़कंप मचा हुआ है।

धुमनियां, गोरूखाल आदि जगहों पर चायबगान

मिली जानकारी अनुसार दफ्तरी ग्रुप द्वारा धुमनियां, गोरूखाल आदि जगहों पर 200 से अधिक एकड़ जमीन पर चाय की खेती की जाती है। टी प्रोसेसिंग यूनिट में चायपत्ती बनाकर राजबाड़ी ब्रांड के नाम से बाजार में बेचा जाता है। टी वर्ड नाम से भी चायपत्ती के ब्रांड की सप्लाई इस ग्रुप द्वारा की जाती है। दफ्तरी टी स्टेट, जय करण टी स्टेट नाम से यह मशहूर है। चायपत्ती के कारोबार में भी बड़े पैमाने पर कर चोरी का पता चला है। इसके अलावा आयकर की टीम ने बंगाल के सिलीगुड़ी में दफ़्तरी ग्रुप के दफ्तर में भी छापेमारी की गयी।

इधर, जिले के मशहूर कारोबारी समूह पर आयकर विभाग की छापेमारी के बाद अन्य बड़े-छोटे कारोबारियों के बीच हड़कंप मचा हुआ है। छापेमारी को लेकर एक और यहां शहर का व्यवसायी समूह अचंभित है वहीं दूसरी और जिले के लोगों में अनेक-अनेक तरह की चर्चाएं हो रही है। व्यवसाइयों का मानना है कि अब सरकार से आयकर की चोरी या अन्य तरह के राजस्व हानी पहुंंचाने वाले किसी भी तरह के काम को छिपा लेना काफी मुश्किल है।

एक साथ दो दर्जन से अधिक ठिकानों पर धावा

रियल एस्टेट कारोबार से जुड़ा है दफ्तरी ग्रुप

दफ्तरी ग्रुप के कई कारोबार हैं। पूरब पाली में इस ग्रुप द्वारा फ्लैट निर्माण किया जा रहा है। जिसमें 70 प्रतिशत फ़्लैट की बुकिंग तक हो चुकी है। फ्लैट के बुकिंग में भी आयकर चोरी का खुलासा हुआ है। इसके अलावा ग्रांडे कामर्शियल के नाम से इस ग्रुप का कारोबार है। इसके अलावा जमीन के कारोबार में भी यह ग्रुप जुड़ा हुआ है। इनकम टैक्स विभाग की टीम की छापेमारी के दौरान 200 से अधिक जमीन के डीड्स बरामद हुए हैं।

दफ्तरी ग्रुप के प्रतिष्ठान में बने थे तहखाने व गोदाम

दफ्तरी ग्रुप के ठिकाने पर छापेमारी के दौरान तहखाने का पता चला। सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार प्रतिष्ठानों में बने तहखानों, गोडॉन में बड़ी मात्रा में सामान स्टॉक किया हुआ था। आयकर विभाग की टीम जब इस तहखाने में घुसी तो दंग रह गयी। बाइक शो-रूम से लेकर मॉल आदि जगहों पर बने तहखाने में बड़ी मात्रा में सामान रखा हुआ पाया गया। बताया जाता है कि कर चोरी करने के लिए तहखाना बनाया गया था लेकिन वह आयकर विभाग की पैनी निगाह से बच नहीं पाया।

अबतक की सबसे बड़ी छापेमारी

किशनगंज के कारोबारी दफ्तरी ग्रुप के ठिकानों लगातार 6 दिनों तक चली जांच किशनगंज के इतिहास में अब तक की सबसे बड़़ी छापेमारी मानी जा रही है। मंगलवार की रात्रि करीब ग्यारह बजे आयकर विभाग की टीम का नेतृत्व कर रही आयकर विभाग की सहायक निदेशक सुनीता कुमारी मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि अब तक की जांच में सौ करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति मिली है। आगे की जांच जारी है। ये बेनामी संपत्ति क्या क्या हो सकती है,ये अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया है।इस खुलासे के बाद अब शहरवासी भी हैरान है की ये बेनामी संपत्ति क्या क्या हो सकती है।यही सवाल लोगों के जेहन में दौड़ रहे है।लोगों को भी ये लग रहा है की आर्थिक अनियमितताओं और कथित काले धन से जुड़े मामलों की जांच के लिए यह जांच की जा रही है। जांच के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए गए है। आयकर विभाग की जांच की कार्रवाई को लेकर पहले दिन से अब तक शहर सहित जिले में चर्चाओं का बाजार गर्म रहा।नेमचंद रोड, भगत टोली, धर्मशाला रोड और पश्चिमपाली जैसे इलाकों में चल रही इस कार्रवाई से शहर के चौक-चौराहों में बुधवार को भी चर्चाएं हो रही थी। इधर, आयकर विभाग के सवालों को सुनकर दफ्तरी ग्रुप के कारोबारी राजकरण दफ्तरी को हाट अटैक आ गया। जिनका इलाज कोलकाता के ओपोलो अस्पताल चल रहा है।

राज्य के एक बड़े चाय व्यवसायी के रूप में उभरे थे राजकरण

राज करण दफ्तरी ने वर्ष 1992 में किशनगंज जिले के पोठिया प्रखंड से चाय बागानों की शुरुआत की थी। वे राज्य के एक बड़े चाय व्यवसायी के रूप में उभरे थे।बताया जाता है की कपड़ा व्यवसाय से अपने कारोबार की शुरुआत की थी।इसके बाद चाय के क्षेत्र में कदम बढ़ाया था।धीरे धीरे चाय का कारोबार पूरे बिहार में बढ़ने लगा।इसके बाद इनके नेतृत्व में समूह ने रियल एस्टेट, शॉपिंग मॉल, आतिथ्य और गृह आंतरिक सामग्री के कारोबार में दमदार कारोबारी कर उभरा है। बहरहाल, किशनगंज में दफ्तरी ग्रुप के ठिकाने पर आयकर विभाग की सबसे लंबी छापेमारी ने वॉलीवुड की फिल्म रेड की याद ताजा कर दी है।