15 अगस्त को बुझ गया घर का चिराग, झंडे का खंभा हटाते हाई टेंशन तार की चपेट में आया छात्र

ग्रामीणों का कहना है कि बिजली विभाग की लापहवाही से तार नीचे लटक गया है। बार-बार शिकायत के बावजूद बिजली विभाग ने इसे ठीक नहीं किया और स्वतंत्रता दिवस के दिन ही बच्चे की जान चली गई।

पूरा देश जब स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना रहा था तभी बिहार के बेगूसराय के एक घर में मातम का अंधेरा छा गया क्योंकि घर का इकलौता चिराग बुझ गया। घटना बेगूसराय जिले के नगर निगम वार्ड 27 के पहाड़चक मध्य विद्यालय की है। पुलिस ने युवक के शव को पोर्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना को लेकर इलाके में काफी आक्रोश है। मृत बच्चे की पहचान 14 वर्षीय आयुष कुमार पिता अजीत पासवान के रूप में की गयी है।

शुक्रवार को बेगूसराय के इस सरकारी स्कूल में समय से झंडा फहराया गया। शाम को झंडा उतारते समय यह हादसा हो गया। आयुष कुमार दोस्तों के साथ झंडे के खंभे को हटा रहा था तभी पास से गुजर रहे 11 हजार वोल्ट के तार की चपेट में खंभा आ गया। उसका एक दोस्त शुभांशु कुमार भी करंट की चपेट में आ गया। दोनों को तत्काल एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। आयुष की मौत हो गई वहीं शुभांश की हालत गंभीर बनी हुई है।

हादसे के बाद इलाके में आक्रोश फैल गया। ग्रामीणों का कहना है कि बिजली विभाग की लापहवाही से तार नीचे तक लटक गया है। बार बार शिकायत के बावजूद बिजली विभाग ने इसे ठीक नहीं किया और स्वतंत्रता दिवस के दिन ही यह हादसा हो गया। ग्रामीणों ने पहले ही मांग की थी कि स्कूल को देखते हुए यहां तार को अंडर ग्राउंड किया जाना चाहिए। बच्चे की मौत से परिवार में कोहराम मच गया है। गांव में भी मातमी सन्नाटा पसर गया है।