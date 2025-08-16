14 year old boy exercising at home suffered cardiac arrest died shortly घर पर कसरत कर रहे 14 साल के लड़के को आया कार्डियक अरेस्ट, कुछ ही देर में मौत, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindi NewsBihar News14 year old boy exercising at home suffered cardiac arrest died shortly

घर पर कसरत कर रहे 14 साल के लड़के को आया कार्डियक अरेस्ट, कुछ ही देर में मौत

बिहार के सहरसा जिले में घर पर कसरत कर रहे 14 साल के छात्र अंकुश यादव की कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई। पुश-अप करते हुए वह बेहोश हो गया और कुछ ही देर बाद अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया।

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान, एक प्रतिनिधि, सिमरी बख्तियारपुर (सहरसा)Sat, 16 Aug 2025 07:20 AM
हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट से कम उम्र के लोगों की मौत होने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला बिहार के सहरसा जिले से आया है। सिमरी बख्तियारपुर के सैनीटोला में 7वीं के छात्र की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। मृतक का नाम अंकुश कुमार पिता उत्तम लाल यादव की उम्र 14 साल थी। अंकुश शुक्रवार को वार्ड नंबर 28 स्थित अपने घर पर ही कसरत कर रहा था, तभी उसे कार्डियक अरेस्ट आया। किशोर की मौत के बाद घर पर कोहराम मच गया।

मृतक के पिता उत्तम लाल यादव ने बताया कि अंकुश सुबह अपने घर में छज्जे से लटककर पुश-अप कर रहा था। फिर अचानक कंधे में दर्द की शिकायत करते हुए वह बेहोश हो गया। आनन-फानन में उसे सिमरी बख्तियारपुर के अनुमंडलीय अस्तपाल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने कुछ मिनट के इलाज के बाद ही उसे मृत घोषित कर दिया।

अंकुश यादव की मौत की खबर मिलते ही पूरे मोहल्ले में सन्नाटा पसर गया। मृतक की मां संतोषी देवी और परिजन का रो-रोकर बुरा हाल है। अंकुश दो भाइयों में सबसे बड़ा था। घटना की सूचना मिलने पर सांसद प्रतिनिधि रितेश रंजन, विधायक युसूफ सलाउद्दीन शोक संतप्त परिजन से मिलकर दुःख व्यक्त करते हुए पीड़ित परिवार को ढाढ़स बंधाया।

इस संबंध में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी आशीष कुमार ने बताया कि जिस वक्त अंकुश को अस्पताल लाया गया, उसकी स्थिति काफी नाजुक थी। उसे तुरंत उपचार दिया गया, मगर कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई।