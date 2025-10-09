पिता की डांट पर बेटी का हाईवोल्टेज ड्रामा, 70 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ी 14 साल की लड़की; अफरातफरी

किसी बात को लेकर लड़की के पिता ने डांट दिया। नाराज होकर वह एक मोबाइल टावर पर चढ़ गई।

बिहार के सुपौल में गुरुवार को कुछ ऐसा वाकया हुआ की शोले फिल्म के बीरू की याद ताजा हो गई। पिता की डांट से नाराज बेटी ने ऐसा ड्रामा किया कि अफरातफरी मच गई। 14 साल की लड़की गांव के एक मोबाइल टावर चढ़ गई जिसकी ऊंचाई करीब 70 फीट है। घटना सुपौल के कुनौली बाजार की है। यह देखने के लिए मौके पर भारी भीड़ जुट गई। अनहोनी की आशंका से मां-बाप के हाथ पांव फूल गए। खबर लिखे जाने तक उसे उतारने की कवायद जारी थी। सुरक्षा के लिए टावर के चारों ओर जाल लगा दिया गया है।

दरअसल, कुनौली बाजार के ही एक व्यक्ति ने किसी बात को लेकर अपनी पुत्री को डांट डपट दिया। इससे वह गुस्से से आग बबूला हो गई और करीब 70 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गई। घटना गुरुवार करीब 11 बजे की है। हो हल्ला होने पर वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। लड़की के माता पिता नीचे से आवाज लगाते रहे लेकिन लड़की उतरने का नाम ही नहीं ले रही है। यह हाई वोल्टेज ड्रामा बीते 2 घंटे से जारी है।

लोगों की सूचना कर कुनौली पुलिस और एसएसबी के जवान के अलावा सीओ भी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। चारों तरफ जाल बिछाया गया है। मां बाप के अलावा स्थानीय लोग भी लड़की को नीचे उतरने के लिए आवाज लगा रहे लेकिन लड़की उतरने की बजाय कुछ भी नहीं बोल रही है। इस घटना के बाद से वहां पर टपरी का माहौल बना हुआ है। यह इलाका नेपाल से सटा हुआ है। एसएसबी के जवान मौके पर पहुंच रहे हैं। लड़की के सेफ रेस्क्यू के लिए कार्रवाई कर रही है।