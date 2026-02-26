बिहार में बनेगा 130 किमी लंबा ग्रीन कॉरिडोर, हाईवे किनारे लगेंगे आम और जामुन के पेड़

बिहार सरकार 130 किलोमीटर लंबा ग्रीन कॉरिडोर बनाने जा रही है। सरकार हाईवे के किनारे फलदार वृक्ष लगाएगी। इससे पर्यावरण का संतुलन बेहतर किया जा सकेगा।

बिहार में 130 किलोमीटर लंबा ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा। इस कॉरिडोर पर हाईवे के किनारे आम, जामुन, नींबू, आंवला जैसे फलों के पेड़ लगाए जाएंगे। यह ग्रीन कॉरिडोर राजधानी पटना से गयाजी जिले के डोभी तक बनेगा। पटना से डोभी तक हाल ही में फोरलेन हाईवे बनाया गया है, उसके किनारे पर बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया जाएगा। बिहार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी ने गुरुवार को विधानसभा के बजट सत्र में यह जानकारी दी।

मंत्री ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) के विधायक नीतीश मिश्रा के ध्यानाकर्षण पर जवाब में कहा कि पटना से डोभी तक नेशनल हाईवे के किनारे फलदार वृक्ष लगाए जाएंगे। विभाग के द्वारा इसको लेकर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने कहा कि अन्य जिलों में भी इस तरह का कॉरिडोर बने, इसके लिए विभाग पहल करेगा।

मॉनसून से पहले पौधारोपण की होगी शुरुआत वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से पूर्व में मिली जानकारी के अनुसार पटना-डोभी फोरलेन को ग्रीन कॉरिडोर बनाने का काम जल्द ही शुरू करेगी। इसी साल मॉनसून से पहले (जून-जुलाई में) पौधारोपण की शुरुआत की जाएगी। हाईवे के दोनों छोर पर जामुन, आम, नीम, बरगद, पीपल, पाकड़ जैसे पेड़ गाए जाएंगे। इससे हरियाली बढ़ेगी, प्रदूषण कम होगा और पर्यावरण संतुलन मजबूत होगा।

किसानों को जागरूक करेगी सरकार ग्रीन कॉरिडोर बनाने के लिए सरकार पटना, जहानाबाद और गयाजी जिले के स्थानीय लोगों की मदद लेगी। इसके लिए हाईवे किनारे जिन किसानों के खेत हैं, उन्हें फलदार वृक्ष लगाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। सरकार के इस कदम से किसानों का भी फायदा होगा। हाईवे किनारे लगे पेड़ों से मिलने वाले फलों को बाजार में बेचकर कमाई की जा सकेगी। इसके काम के लिए विभाग की ओर से सर्वे भी कराया गया है। इसमें जमीन की उपलब्धता, पौधारोपण की संभावनाओं और आवश्यक संसाधनों का आकलन किया जा रहा है।