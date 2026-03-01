13 साल के लड़के ने 9 साल की लड़की का गला काटा, मर्डर से पहले रेप की भी आशंका

कटिहार जिले के कोढ़ा थाना क्षेत्र में 13 साल के लड़के ने एक लड़की का गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी। लड़का को नशे की लत थी। लड़की ने उसकी शिकायत घर वालों को कर दी थी, इससे वह नाराज था।

बिहार के कटिहार जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। 13 साल के एक लड़के ने 9 साल की लड़की की गला काटकर हत्या कर दी। मर्डर से पहले बच्ची का रेप किए जाने की भी आशंका जताई जा रही है। वारदात कोढ़ा थाना क्षेत्र के एक गांव की है। बच्ची शनिवार से लापता थी, रविवार सुबह उसका शव गांव में स्थित एक मक्के के खेत में मिला। पुलिस ने नाबालिग लड़के को अभिरक्षा में लेकर उससे पूछताछ शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में उसने खुरपी से बच्ची का गला काटने की बात स्वीकार की है।

इस घटना के बाद से इलाके में सनसनी मची हुई है। नाबालिग लड़की शनिवार दोपहर बाद लापता हो गई थी। परिजन ने उसकी काफी खोजबीन की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। रविवार सुबह परिवार वाले कोढ़ा थाने पहुंचे और पुलिस को बच्ची के लापता होने की शिकायत दी।

पुलिस टीम रविवार सुबह बच्ची की तलाश में जुट गई। तभी मक्के के खेत में बच्ची का शव होने की सूचना मिली। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने जांच की तो पाया कि लड़की की गला रेतकर हत्या की गई है। घटनास्थल से कुछ कपड़े भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि बच्ची के साथ गलत हरकत होने की आशंका जताई जा रही है, हालांकि इसकी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी।

लड़की ने की घर वालों से शिकायत, लड़के ने मौत के घाट उतार दिया जांच के दौरान पुलिस ने खेत की ओर आने-जाने वाले लोगों की जानकारी जुटाई है। इसी क्रम में एक नाबालिग बालक को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ में उसने बताया कि वह नशे का आदी है और यह बात उस लड़की को पता थी। लड़की उसके नशा करने की शिकायत उसके घर वालों से कर देती थी। इसी बात से वह नाराज था।

लड़के ने पुलिस को बताया कि पहले वह बच्ची को खेत में ले गया और फिर वहां पर उसकी हत्या कर दी। घटना की पुष्टि करते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रंजन कुमार सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। प्रथम दृष्टया नाबालिग बालक द्वारा हत्या किए जाने की बात सामने आई है। अन्य बिंदुओं पर भी जांच जारी है।