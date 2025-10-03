13 year girl returning from Durga festival raped and murdered body found in pond in Begusarai Bihar दुर्गा मेला से लौट रही 13 साल की नाबालिग की रेप के बाद हत्या, पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के घर पर तोड़फोड़-हंगामा, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar News13 year girl returning from Durga festival raped and murdered body found in pond in Begusarai Bihar

दुर्गा मेला से लौट रही 13 साल की नाबालिग की रेप के बाद हत्या, पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के घर पर तोड़फोड़-हंगामा

बेगूसराय के चेरिया बरियारपुर में 13 साल की लड़की के साथ पहले रेप किया गया और फिर उसकी हत्या कर लाश को पोखर में फेंक दिया गया।

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तानFri, 3 Oct 2025 01:56 PM
share Share
Follow Us on
दुर्गा मेला से लौट रही 13 साल की नाबालिग की रेप के बाद हत्या, पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के घर पर तोड़फोड़-हंगामा

Rape Murder: बिहार के बेगूसराय में दुर्गा पूजा के दौरान दरिंगदगी की वारदात को अंजाम दिया गया। मेला देख कर लौट रही 13 साल की नाबालिक बच्ची के साथ पहले रेप किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गयी। पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के पोखर से अर्धनग्न लाश मिलने पर आक्रोशित लोगों ने उनके घर पर हंगामा और तोड़फोड़ किया। लोगों के आक्रोश को देखते हुए एसपी खुद मौके पर पहुंचे और मोर्चा संभाला।

जानकारी के मुताबिक एक विवाह भवन के पास लड़की के साथ हैवानियत का खेल खेला गया जो के पूर्व मंत्री के परिवार की है। घटना को लेकर इलाके में भारी आक्रोश है। गांव में बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। महिलाओं का आरोप है कि विवाह भवन के कर्मी शराब पीते हैं और वहां से गुजरने वाली लड़कियों के साथ अश्लील हरकत करते हैं। विवाह भवन को बंद कराने की मांग की।

ये भी पढ़ें:रेप कर बनाया अश्लील वीडियो, फेक आईडी बना किया था वायरल; 10 साल की सजा

बताया जा रहा है कि किशोरी गुरुवार की शाम खंजापुर मेला देखने गई थी। देर रात तक जब वह घर नहीं लौटी। उसके बाद परिवार के लोग चिंतित हो गए और खोने निकले। पिता ने मेला स्थल पर जाकर अनाउंसमेंट भी कराया लेकिन, कहीं से कोई जानकारी नहीं मिली। रातभर परिवार के सभी लोग बेटी को खोजते रहे पर बच्ची का कोई सुराग नहीं मिला।

ये भी पढ़ें:साली को जीजा से हुआ प्यार, दीदी बोली- एडजस्ट कर लेंगे, पति बोला- एक्सचेंज कर लो

शुक्रवार की सुबह जब ग्रामीण टहलने निकले तो उन्होंने देखा कि गांव के पोखर में किसी किशोरी का शव पड़ा हुआ है। पास जाने पर उसकी पहचान हुई तो पूरे गांव में सनसनी मच गई और देखते ही देखते सैकड़ों लोग मौके पर जुट गए। पोखर बिहार सरकार की पूर्व मंत्री मंजू वर्मा की बताई जा रही है। बच्ची के साथ एक विवाह भवन में रेप की आशंका है जो पूर्व मंत्री के परिवार का ही है।

ये भी पढ़ें:बिहार में जीजा संग फरार हुई शादीशुदा साली, पैसे गहने भी ले गई; पुलिस ने पकड़ा
ये भी पढ़ें:जीजा से बच्ची ने मांगा पानी, पिला दी शराब; सुनसान जगह पर 4 लोगों ने किया रेप

जानकारी मिलने के बद मंझौल एसडीपीओ नवीन कुमार के साथ चेरियाबरियारपुर थानाध्यक्ष सुबोध कुमार घटनास्थल पर पहुंचे। लोगों ने शव उठाने नहीं दिया। फॉरेंसिक और डॉग स्कॉयड की टीम को बुलाने की मांग पर लोग अड़ गए। पुलिस आक्रोशित लोगों को शांत करने का प्रयास कर रही है। बेटी के साथ हैवानियत से माता पिता का बुरा हाल है। बहन-भाई और रिश्तेदारों की चीख-पुकार से माहौल गमगीन हो गया है। सभी आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की जा रही है।

ये भी पढ़ें:पति को छोड़ देवर की हो गई बीवी, दामाद ने ससुराल में खून-खराबा कर सास को मार डाला