दुर्गा मेला से लौट रही 13 साल की नाबालिग की रेप के बाद हत्या, पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के घर पर तोड़फोड़-हंगामा

बेगूसराय के चेरिया बरियारपुर में 13 साल की लड़की के साथ पहले रेप किया गया और फिर उसकी हत्या कर लाश को पोखर में फेंक दिया गया।

Rape Murder: बिहार के बेगूसराय में दुर्गा पूजा के दौरान दरिंगदगी की वारदात को अंजाम दिया गया। मेला देख कर लौट रही 13 साल की नाबालिक बच्ची के साथ पहले रेप किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गयी। पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के पोखर से अर्धनग्न लाश मिलने पर आक्रोशित लोगों ने उनके घर पर हंगामा और तोड़फोड़ किया। लोगों के आक्रोश को देखते हुए एसपी खुद मौके पर पहुंचे और मोर्चा संभाला।

जानकारी के मुताबिक एक विवाह भवन के पास लड़की के साथ हैवानियत का खेल खेला गया जो के पूर्व मंत्री के परिवार की है। घटना को लेकर इलाके में भारी आक्रोश है। गांव में बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। महिलाओं का आरोप है कि विवाह भवन के कर्मी शराब पीते हैं और वहां से गुजरने वाली लड़कियों के साथ अश्लील हरकत करते हैं। विवाह भवन को बंद कराने की मांग की।

बताया जा रहा है कि किशोरी गुरुवार की शाम खंजापुर मेला देखने गई थी। देर रात तक जब वह घर नहीं लौटी। उसके बाद परिवार के लोग चिंतित हो गए और खोने निकले। पिता ने मेला स्थल पर जाकर अनाउंसमेंट भी कराया लेकिन, कहीं से कोई जानकारी नहीं मिली। रातभर परिवार के सभी लोग बेटी को खोजते रहे पर बच्ची का कोई सुराग नहीं मिला।

शुक्रवार की सुबह जब ग्रामीण टहलने निकले तो उन्होंने देखा कि गांव के पोखर में किसी किशोरी का शव पड़ा हुआ है। पास जाने पर उसकी पहचान हुई तो पूरे गांव में सनसनी मच गई और देखते ही देखते सैकड़ों लोग मौके पर जुट गए। पोखर बिहार सरकार की पूर्व मंत्री मंजू वर्मा की बताई जा रही है। बच्ची के साथ एक विवाह भवन में रेप की आशंका है जो पूर्व मंत्री के परिवार का ही है।