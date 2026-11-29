झारखंड में बिहार के 13 लोगों की मौत, गाड़ी से टकराई तेज रफ्तार स्कॉर्पियो, मृतकों में तीन महिलाएं
झारखंड के रामगढ़ में रांची-पटना हाईवे पर रविवार को तेज रफ्तार स्कॉर्पियो आगे चल रहे वाहन से टकरा गई। हादसे में तीन महिलाओं समेत 13 लोगों की मौत हो गई। सभी मृतक बिहार के नालंदा जिले के रहने वाले थे। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है।
झारखंड के रामगढ़ जिले में रविवार को भीषण सड़क हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो आगे चल रहे एक अन्य वाहन से टकरा गई। हादसे में जान गंवाने वाले सभी लोग बिहार के नालंदा जिले के रहने वाले थे। मृतकों में तीन महिलाएं भी शामिल हैं। पुलिस के अनुसार, हादसा रांची-पटना हाईवे पर कुजू क्षेत्र के पैंकी गांव के पास हुआ। स्कॉर्पियो में कुल 13 लोग सवार थे। वाहन की रफ्तार तेज थी। इसी दौरान स्कॉर्पियो आगे चल रहे एक वाहन से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि उसमें सवार सभी 13 लोगों की मौत हो गई।
रामगढ़ के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी आलोक रंजन ने पीटीआई को बताया कि हादसे में तीन महिलाओं समेत 13 लोगों की जान गई है। स्कॉर्पियो में सवार सभी लोग बिहार के नालंदा जिले के निवासी थे। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। फिलहाल हादसे के कारणों की विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। पुलिस दुर्घटना की जांच कर रही है। हादसा कैसे हुआ और इसमें किन परिस्थितियों की भूमिका रही, इसकी पड़ताल की जा रही है।