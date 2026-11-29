झारखंड के रामगढ़ जिले में रविवार को भीषण सड़क हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो आगे चल रहे एक अन्य वाहन से टकरा गई। हादसे में जान गंवाने वाले सभी लोग बिहार के नालंदा जिले के रहने वाले थे। मृतकों में तीन महिलाएं भी शामिल हैं। पुलिस के अनुसार, हादसा रांची-पटना हाईवे पर कुजू क्षेत्र के पैंकी गांव के पास हुआ। स्कॉर्पियो में कुल 13 लोग सवार थे। वाहन की रफ्तार तेज थी। इसी दौरान स्कॉर्पियो आगे चल रहे एक वाहन से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि उसमें सवार सभी 13 लोगों की मौत हो गई।