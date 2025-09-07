जमुई में पुलिस को घेरकर पीटने वाले 13 आरोपी गिरफ्तार, थाने में लंगड़ाते हुए परेड

जमुई में शराब निर्माण की सूचना पर छापेमारी करने पहुंची पुलिस टीम पर हमले के मामले में 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। आरोप है कि ग्रामीणों ने पुलिसकर्मियों को घेरकर मारा, गाड़ी तोड़ी और हथियार छीनने की कोशिश की।

जमुई जिले के बरहट थाना क्षेत्र के कदुआतरी गांव में शराब निर्माण की सूचना पर छापामारी करने गई पुलिस टीम पर आदिवासियों के द्वारा किए हमले में 20 नामजद तथा 20-25 अज्ञात व्यक्ति पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई। घटना के बाद बड़ी संख्या में पुलिस दल ने एसडीपीओ सतीश सुमन के नेतृत्व में गांव में छापामारी कर 13 नामजद लोगों को गिरफ्तार किया जिसमें 7 पुरुष तथा 6 महिला शामिल है।

छापेमारी करने पहुंची पुलिस पर ग्रामीणों ने हमला बोल दिया था। घेरकर पुलिसकर्मियों को पीटा था, जिसमें महिला पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। पुलिस थाने में सभी पुरुष आरोपी लंगडडाते हुए परेड करते दिखे। बरहट थाना में प्रेस वार्ता करते हुए एसडीपीओ सतीश सुमन ने बताया कि उत्पाद विभाग की ओरसे बरहट पुलिस को सूचना दी गई थी, कि थाना क्षेत्र के कदुआतरी गांव में बड़ी संख्या में देशी शराब का निर्माण किया जा रहा है।

सूचना की जानकारी मिलने के बाद बरहट थानाध्यक्ष ने दो एसआई सहित पुरुष व महिला जवानों के साथ चौकीदार को छापामारी के लिए गांव भेजा। पुलिस दल एक घर में छापामारी कर बड़ी मात्रा में शराब की बरामदगी कर उसे विनिष्ट कर रही थी।इसी दौरान आदिवासियों ने डुगडुगी बजा ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा कर लिया तथा पुलिस जवान पर टूट पड़े।

उन्होंने पुलिस की गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया। इस हमले में छापामारी करने गए सभी महिला व पुरुष जवानों को गंभीर चोटें आई। हालांकि इस दौरान कुछ ग्रामीणों ने बीच-बचाव का भी प्रयास किया बावजूद उग्र भीड़ सुनने को तैयार नहीं थी। इस दौरान कुछ अराजक तत्वों ने पुलिस के हथियार भी छिनने का प्रयास किया जिसे पुलिस कर्मी बड़ी मुश्किल से बचाए।

गिरफ्तार किए गए 13 आरोपियों में राजेन्द्र हांसदा, नरेश टुड्डू, सकलदेव हांसदा, राजकुमार टुड्डू, वीरेन्द्र हांसदा, लखन टुड्डू, दिनेश सोरेन, ललिता देवी, सोनी देवी, मंजू देवी, शैली देवी, रुपा देवी और मालती देवी शामिल हैं। एसडीपीओ सतीश सुमन ने बताया कि गिरफ्तार सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है।