12 साल की दुल्हन, 35 का दूल्हा; मां-बाप ने जबरन कराई शादी, जिला प्रशासन ने लिया कड़ा ऐक्शन

संक्षेप: पूर्णिया में एक 12 साल की बच्ची की शादी 35 साल के युवक से करा दी गई। प्रशासन ने सूचना मिलने पर कार्रवाई की और बच्ची का रेस्क्यू किया।

बिहार के पूर्णिया में महिला सुरक्षा कानून की धज्जियां उड़ाते हुए माता पिता ने अपनी मासूम बच्ची की शादी उससे तीन गुनी उम्र के व्यक्ति के साथ कर दी। सूचना मिलने पर जिला प्रशासन ने पहली की और बच्ची का रेस्क्यू कर मुक्त कराया। बच्ची को बाल कल्याण समिति के आदेश पर पढ़ाई और पुनर्वास की व्यस्था की जा रही है।

पूर्णिया जिला के श्री नगर प्रखंड के कृत्यानंद नगर थाना अंतर्गत एक गांव में बाल विवाह का मामला सामने आया तो जिला प्रशासन के पदाधिकारी चौकनेने हो गए। त्वरित संज्ञान लेते हुए प्रशासन और समाजसेवियों की टीम मौके पर पहुंची और बच्ची को रेस्क्यू कराया। दरअसल 12 साल की बालिका का विवाह 7 जनवरी को कटिहार जिला के मकईपुर कोढा के रहने वाले 35 वर्ष के व्यक्ति टिंकू कुमार के साथ किया जा रहा था। बालिका के माता,पिता द्वारा जबरन शादी करा दी गई।

जिला प्रोग्राम पदाधिकारी पूर्णिया द्वारा बालिका के रेस्क्यू के लिए एक टीम गठित की गई। टीम में जिला हब के जिला मिशन समन्वयक एवं वन स्टॉप सेंटर के केंद्र प्रशासक और संबंधित थाना के सहयोग से कटिहार जिला के जिला परियोजना प्रबंधक एवं जिला मिशन समन्वयक मौके पर पहुंचे। महिला विकास निगम से समन्वय स्थापित कर बच्ची को कटिहार से बरामद कर लिया गया। उसके बाद बालिका के हित में बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। सीडबल्यूसी के आदेश पर बालिका के आवश्यक संरक्षण,पुनर्वास और शिक्षा की व्यवस्था की व्यवस्था की जा रही है।