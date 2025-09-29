12वीं की छात्रा को पुलिसवाले से हुआ प्यार, भागकर रचाई शादी; अब दोनों लगा रहे गुहार

जमुई में 12वीं की छात्रा ने पुलिसवाले के साथ भागकर शादी रचा ली। और अब दोनों अपनी सुरक्षा के लिए गुहार लगा रहे हैं। दरअसल सिंधु का अपने टीचर प्रभाकर से लव अफेयर था। जो दोनों के परिवार को पसंद नहीं था। जिसके बाद दोनों ने मंदिर में शादी कर ली। प्रभाकर छह महीने पहले ही पुलिस में नियुक्त हुआ है।

बिहार के जुमई जिले से लव अफेयर का अनोखा मामला सामने आया है। जहां 12वीं की छात्रा को अपने ही टीचर से प्यार हो गया। जो अब बिहार पुलिस में तैनात है। दोनों ने भागकर मंदिर में शादी भी कर ली। साथ जीने-मरने की कसमें खाईं। लेकिन अब दोनों ने वीडियो जारी कर अपने सुरक्षा की गुहार लगाई है। मामला जमुई सदर प्रखंड के छठू धनामा पंचायत का है। जहां 12वीं की छात्रा सिंधु कुमारी ने भागकर और अपने शिक्षक प्रभाकर महतो से लव मैरिज कर ली।

बताया जा रहा है कि बीते शुक्रवार को दोनों ने मंदिर में शादी रचाई। फिर वीडियो जारी कर सुरक्षा की गुहार लगाई। जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। प्रभाकर महतो, छह महीने पहले ही बिहार पुलिस में भर्ती हुई हैं। लखीसराय के हलसी थाना क्षेत्र के गेरुआ पुरसंडा गांव के निवासी हैं। वहीं, सिंधु कुमारी, जमुई टाउन थाना क्षेत्र के छठू धनामा गांव निवासी मुकेश यादव की पुत्री हैं। इंटर की पढ़ाई के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थीं।