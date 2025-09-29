12th grade student fell in love with a policeman eloped and married him now both are pleading for help 12वीं की छात्रा को पुलिसवाले से हुआ प्यार, भागकर रचाई शादी; अब दोनों लगा रहे गुहार, Bihar Hindi News - Hindustan
12th grade student fell in love with a policeman eloped and married him now both are pleading for help

12वीं की छात्रा को पुलिसवाले से हुआ प्यार, भागकर रचाई शादी; अब दोनों लगा रहे गुहार

जमुई में 12वीं की छात्रा ने पुलिसवाले के साथ भागकर शादी रचा ली। और अब दोनों अपनी सुरक्षा के लिए गुहार लगा रहे हैं। दरअसल सिंधु का अपने टीचर प्रभाकर से लव अफेयर था। जो दोनों के परिवार को पसंद नहीं था। जिसके बाद दोनों ने मंदिर में शादी कर ली। प्रभाकर छह महीने पहले ही पुलिस में नियुक्त हुआ है।

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, जमुईMon, 29 Sep 2025 06:08 PM
बिहार के जुमई जिले से लव अफेयर का अनोखा मामला सामने आया है। जहां 12वीं की छात्रा को अपने ही टीचर से प्यार हो गया। जो अब बिहार पुलिस में तैनात है। दोनों ने भागकर मंदिर में शादी भी कर ली। साथ जीने-मरने की कसमें खाईं। लेकिन अब दोनों ने वीडियो जारी कर अपने सुरक्षा की गुहार लगाई है। मामला जमुई सदर प्रखंड के छठू धनामा पंचायत का है। जहां 12वीं की छात्रा सिंधु कुमारी ने भागकर और अपने शिक्षक प्रभाकर महतो से लव मैरिज कर ली।

बताया जा रहा है कि बीते शुक्रवार को दोनों ने मंदिर में शादी रचाई। फिर वीडियो जारी कर सुरक्षा की गुहार लगाई। जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। प्रभाकर महतो, छह महीने पहले ही बिहार पुलिस में भर्ती हुई हैं। लखीसराय के हलसी थाना क्षेत्र के गेरुआ पुरसंडा गांव के निवासी हैं। वहीं, सिंधु कुमारी, जमुई टाउन थाना क्षेत्र के छठू धनामा गांव निवासी मुकेश यादव की पुत्री हैं। इंटर की पढ़ाई के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थीं।

जानकारी के मुताबिक सिंधु कुमारी और प्रभाकर महतो के रिश्ते से परिजन खुश नहीं थे। सिंधु की शादी कहीं और तय कर दी थी। जिसके प्रेमी जोड़े ने भागकर शादी करने का फैसला लिया। और फिर मंदिर में विवाह कर लिया। वायरल वीडियो सिंधु खुद को बालिग बताते हुए कह रही है कि उसने अपनी मर्जी से शादी की है। और काफी खुश है। प्रभाकर उसे भगाकर नहीं लाया है। ऐसे में बिना वजह प्रभाकर के परिवार को परेशान न किया जाए। वहीं प्रभाकर भी वीडियो में सिंधु से सच्चे प्यार और जीवनभर साथ निभाने की बात कह रहा है। फिलहाल टाउन थाना की पुलिस जांच में जुट गई है