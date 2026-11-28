माफ‌िया भगत यादव के पास सवा सौ बीघा से अधिक के जमीन होने के कागजात मिले हैं। भगत गिरोह के सभी 11 अभियुक्तों के आवास एवं ठिकानों से जमीन रजिस्ट्री के 106 डीड, 51 भूमि खरीद के एकरारनामा एवं 38 बैंक खातों सहित 73.5 लाख रुपये नकद एवं ज्वेलरी की खरीद के रसीद जब्त किए गए हैं।

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू ) ने गयाजी निवासी सुरेंद्र कुमार सुमन उर्फ भगत यादव और उसके गिरोह के सदस्यों के गयाजी, औरंगाबाद, पटना एवं झारखंड के चतरा में दस आवासीय ठिकानों पर छापेमारी की। छापेमारी के बाद ईओयू ने इस गिरोह द्वारा अपराध से अर्जित करोड़ों की अकूत संपत्ति का खुलासा किया है। माफ‌िया भगत यादव के पास सवा सौ बीघा से अधिक के जमीन होने के कागजात मिले हैं। वहीं, छापेमारी के क्रम भगत गिरोह के सभी 11 अभियुक्तों के आवास एवं ठिकानों से जमीन रजिस्ट्री के 106 डीड, 51 भूमि खरीद के एकरारनामा एवं 38 बैंक खातों सहित 73.5 लाख रुपये नकद एवं ज्वेलरी की खरीद के रसीद जब्त किए गए हैं। ईओयू ने छापेमारी के दौरान घेराबंदी कर भगत यादव, उसके पुत्र आर्यन कुमार, पत्नी सुनीता कुमारी एवं रौशन राज उर्फ रौशन कुमार समेत चार को गिरफ्तार किया है।

छापेमारी में भगत यादव द्वारा पिछले 15-16 सालों में अपराध से अपने एवं परिवार के नाम पर 67 निबंधित दस्तावेजों के माध्यम से 7790 डिसमिल भूमि (करीब 130 बीघा), फ्लैट, मकान अर्जित करने का साक्ष्य मिला है, जिनका मूल्य करीब 15 करोड़ रुपये है जबकि इसका सरकारी सर्किल रेट उससे कई गुना ज्यादा है। ईओयू ने उसके पटना स्थित आवास से 19.50 लाख रुपये नकद, भूखंड के तीन दस्तावेज, डोभी, गयाजी स्थित आवास से विभिन्न एग्रीमेंट के 51 दस्तावेज, 3 लाख रुपये नकद एवं 11 बैंक खाते के कागजात बरामद किए।

कौन है भगत यादव गया जी निवासी भगत यादव पर गया, झारखंड के बोकारो व रांची एवं अन्य स्थानों पर वर्ष 2001 से अबतक 25 कांड दर्ज हैं। भगत यादव के खिलाफ दर्ज 25 कांडों में हत्या, हत्या के प्रयास, मारपीट, रंगदारी, अपहरण, लूट, लूट की योजना, शस्त्र अधिनियम, जमीन कब्जा आदि से संबंधित कांड शामिल हैं। अपराध के बल पर ही भगत यादव द्वारा अपनी पत्नी सुनीता कुमारी को राजनीति में स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा था।

भगत यादव समेत 11 पर केस ईओयू ने आर्थिक अपराध थाने में माफिया भगत यादव सहित उसके गिरोह के 11 सदस्यों के खिलाफ कांड -34/26 दर्ज किया। दर्ज कांड में भगत यादव के पुत्र आर्यन कुमार, पत्नी सुनीता कुमारी, रौशन राज उर्फ रौशन कुमार उर्फ धनंजय कुमार, सुरेंद्र कुमार यादव, उपेंद्र कुमार वर्मा, अरुण कुमार उर्फ अरुण कुमार सिंह, प्रेमचंद सिंह, शक्ति कुमार, सुरेंद्र यादव एवं सुधीर पांडेय को अभियुक्त बनाया गया है। इनमें अभियुक्त अरुण कुमार, प्रेमचंद सिंह एवं शक्ति कुमार झारखंड के चतरा स्थित हंटरगंज के निवासी हैं। जबकि, अभियुक्त सुधीर पांडेय औरंगाबाद के दाउदनगर का निवासी हैं। शेष अन्य गयाजी के निवासी हैं। इन अभियुक्तों के खिलाफ कांड दर्ज करने क बाद डीएसपी स्तर के पदाधिकारियों के नेतृत्व में अलग-अलग टीम गठित कर छापेमारी की गई। इसमें एसटीएफ, गयाजी व औरंगाबाद की जिला पुलिस एवं झारखंड पुलिस शामिल थी।

28 करोड़ रुपये की जमीन 1.5 करोड़ में निबंधित कराया छापेमारी के दौरान जब्त जमीन के दस्तावेजों की छानबीन में पाया गया कि एक बहुमूल्य भूखंड जिसका सरकारी मूल्य 28 करोड़ रुपये है, उसे मात्र 1.5 करोड़ रुपये निबंधित कराया गया है। भगत यादव ने अपने प्रभाव का उपयोग करते हुए तय सरकारी मूल्य से काफी कम रकम पर जमीन, मकान एवं फ्लैट का निबंधन कराया है। इसके अलावा भगत यादव और उसके फर्म मोनू इंटरप्राइजेज के नाम पर टोयोटा, फॉरच्यूनर, स्कॉर्पियो, सफारी, हाईवा सहित कुल 8 वाहन निबंधन होने के प्रमाण मिले हैं। भगत यादव को उसके टोयोटा फॉरच्यूनर वाहन के साथ गिरफ्तार किया गया।