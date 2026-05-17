कनकई नदी में बह गईं 12 साल की तमन्ना, 13 की सबा नाज; बिहार के अररिया में दर्दनाक हादसा
स्थानीय गोताखोरों की मदद से डूबी किशोरियों में तमन्ना का शव नदी से निकाल लिया गया था। रविवार को सबा की डेड बॉडी पूर्णिया में मिली।
Bihar News: बिहार के अररिया के जोकीहाट थाना क्षेत्र के हरदार पंचायत स्थित चमनपुर वार्ड संख्या 11 के पास शनिवार की शाम कनकई नदी में डूबने से दो किशोरियों की दर्दनाक मौत हो गई। एक का शव शनिवार की देर रात और दूसरा शव रविवार दोपहर बरामद हुआ। कनकई नदी किनारे घास काटने दोनो किशोरी गई थी। पैर फिसलने के कारण यह हादसा हुआ। इस हादसे से दोनों बच्चियों के परिवार में कोहराम मच गया है। माता-पिता का रो रोकर बुरा हाल हो गया है।
मृतकों में हरदार पंचायत स्थित चमनपुर वार्ड संख्या 11 निवासी वदूद की पुत्री तमन्ना (12 वर्ष) और मोहम्मद बबलू की बेटी सबा नाज (13 वर्ष) शामिल हैं। घटना के बाद जहां मृतका के घरों में कोहराम मचा है वहीं चमनपुर गांव में मातम पसरा है। दोनो मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था। मिली जानकारी के अनुसार, शनिवार शाम दोनों किशोरी कनकई नदी किनारे घास काटने गई थीं। घास काटने के बाद पैर धुलाने के दौरान पैर फिसल जाने के कारण दोनों गहरे पानी में चली गईं और नदी के तेज बहाव में बह गईं।
इसकी खबर मिलते ही लोगों की भीड़ घटना स्थल पर उमड़ पड़ी। इस दौरान स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। स्थानीय गोताखोरों की मदद से डूबी किशोरियों में तमन्ना का शव शनिवार की रात को ही नदी से निकाल लिया गया था। वहीं दूसरी किशोरी सबा नाज का सुराग शनिवार को नहीं मिल सका था। रविवार को एनडीआरएफ की टीम और स्थानीय गोताखोरों की काफी मशक्कत के बाद सबा नाज का शव घटनास्थल से दूर, पूर्णिया जिले के अमौर थाना क्षेत्र के हरिया गांव के पास से बरामद किया गया। पुलिस ने दोनों बच्चियों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
घटना की सूचना मिलते ही जोकीहाट थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन की। पुलिस ने दोनों शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल अररिया भेज दिया है। जोकीहाट थाना के थानेदार राजीव कुमार झा ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि दोनों किशोरियों का शव बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले में आगे की जरूरी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। स्थानीय जन प्रतिनिधियों ने पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजे की मांग की है।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें