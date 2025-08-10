बिहार में 12 साल की बच्ची से गैंगरेप, बदहवास हालात में झाड़ियों में छोड़ा, मां को बताई आपबीती

सारण जिले में 12 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। जब बकरी चराने गए लड़की को दो लड़कों ने झाड़ियों में खींच लिया, और फिर गैंगरेप किया। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

बिहार के सारण जिले के स्थानीय थाना क्षेत्र में शनिवार को 12 वर्षीय बच्ची के साथ दो युवकों ने मिलकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरा फरार बताया जा रहा है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, पीड़ित बच्ची की मां ने थाने में दिए आवेदन में लिखा है कि शनिवार को बेटी बांध पर बकरी चराने गई थी। जहां पहले से छिपकर बैठे गांव के ही बिहारी मांझी के 15 वर्षीय पुत्र और त्रिगुण मांझी के 28 वर्षीय विवाहित पुत्र राजेश मांझी उर्फ दुदुन मांझी अचानक उसकी बेटी के पास पहुंचे और मुंह दबाकर उसे बांध के किनारे झाड़ियों में खींचकर ले गए।

जिसके बाद दोनों ने मिलकर बारी-बारी से बेटी के साथ जबरन दुष्कर्म किया। घटना के बाद बच्ची बदहवास हालत में रोती हुई घर पहुंची और मां को आपबीती सुनाई। परिजन आनन-फानन में उसे इलाज के लिए इसुआपुर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां चिकित्सा टीम ने प्राथमिक उपचार कर उसकी स्थिति की जानकारी दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्परता दिखाई और नामजद प्राथमिकी दर्ज करते हुए अरुण मांझी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं, आरोपी राजेश मांझी की गिरफ्तारी के लिए एसआईटी टीम बनाई गई है।