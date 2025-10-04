12 year girl returning from Durga mela gang-raped by 4 in Muzaffarpur Bihar referred to SKMCH नवरात्र में महापापः मेला से लौटी नाबालिग से गैंगरेप, 4 मनचलों ने की दरिंदगी, बेहोश लड़की SKMCH रेफर, Bihar Hindi News - Hindustan
12 year girl returning from Durga mela gang-raped by 4 in Muzaffarpur Bihar referred to SKMCH

नवरात्र में महापापः मेला से लौटी नाबालिग से गैंगरेप, 4 मनचलों ने की दरिंदगी, बेहोश लड़की SKMCH रेफर

छात्रा को 2 बाइक पर सवार 4 मनचलों ने उसे उठा लिया और जंगल की ओर ले गए। एक झाड़ी में ले जाकर बारी-बारी से रेप किया। दुष्कर्म के बाद उसे बेहोशी की हालत में छोड़ बदमाश मौके से फरार हो गए।

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुरSat, 4 Oct 2025 11:13 AM
नवरात्र में महापापः मेला से लौटी नाबालिग से गैंगरेप, 4 मनचलों ने की दरिंदगी, बेहोश लड़की SKMCH रेफर

बिहार के मुजफ्फरपुर में नवरात्रि के दौरान एक नाबालिग लड़की को चार मनचलों ने हवस का शिकार बनाया। मेला देखकर लौट रही 12 साल की छठी क्लास की छात्रा को उठाकर ले गए और बारी बारी से सबने दुष्कर्म किया। लड़की की हालत इतनी खराब हो गई कि उसे सीएचसी में इलाज के बाद एसकेएमसीएच रेफर कर दिया गया। पुलिस ने दो आरोपियों को दबोच लिया है। ग्रामीण एसपी ने कांड की पुष्टि की है।

घटना करजा थाना क्षेत्र के एक गांव की है। जानकारी के मुताबिक लड़की गुरुवार की शा मेला देखने निकली थी। रात को मुजफ्फरपुर में मेला देखकर लौट रही थी। वह छठी कक्षा में पढ़ती है। रास्ते में 2 बाइक पर सवार 4 मनचलों ने उसे उठा लिया और जंगल की ओर ले गए। वहां एक झाड़ी में ले जाकर बारी-बारी से रेप किया। दुष्कर्म के बाद बच्ची को बेहोशी की हालत में छोड़ बदमाश मौके से फरार हो गए। घटना के बाद सूचना पर पहुंची करजा पुलिस ने घटनास्थल की छानबीन की और बच्ची को इलाज के लिए करजा पीएचसी भेजा। वहां से डॉक्टर ने उसे एसकेएमसीएच रेफर कर दिया।

लड़की की हालत नाजुक बताई जा रही है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। बच्ची करजा थाना क्षेत्र इलाके के एक गांव की रहने वाली है जिसकी उम्र 12 वर्ष बताई जा रही है। वह छठी कक्षा की छात्रा है। बच्ची के पिता ने बताया कि मेरी बेटी अपनी सहेलियों के साथ मेला देखने के लिए गई थी। मेला देखकर वह लौट रही थी। इसी दौरान बाइक सवार चार युवक पहुंच गए। छात्रा को सड़क से उठाकर गाछी में ले गए। उसकी सहेलियां भागी-भागी घर पहुंचीं। उन सब ने घटना की पूरी जानतारी दी। परिजन दौड़े-दौड़े जंगल की ओर गए तो सभी फरार हो चुके थे। लड़की वहीं बेहोश पड़ी हुई थी। उसे उठाकर फौरन करजा पीएचसी पहुंचाया और पुलिस को सूचना दी।

इस मामले को लेकर ग्रामीण एसपी राजेश सिंह ने कहा है कि बच्ची के बयान के आधार पर कांड दर्ज किया गया है। दो आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। वहीं अन्य की तलाश में छापेमारी की जा रही है। उन्होंने कहा है कि बच्ची के स्वस्थ होने का इंतजार किया जा रहा है। उसकी काउंसेलिंग के महिला पुलिस अधिकारी को तैनात किया गया है। बच्ची का इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। वहां भी पुलिस बल को तैनात किया गया है।

