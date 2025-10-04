नवरात्र में महापापः मेला से लौटी नाबालिग से गैंगरेप, 4 मनचलों ने की दरिंदगी, बेहोश लड़की SKMCH रेफर

छात्रा को 2 बाइक पर सवार 4 मनचलों ने उसे उठा लिया और जंगल की ओर ले गए। एक झाड़ी में ले जाकर बारी-बारी से रेप किया। दुष्कर्म के बाद उसे बेहोशी की हालत में छोड़ बदमाश मौके से फरार हो गए।

बिहार के मुजफ्फरपुर में नवरात्रि के दौरान एक नाबालिग लड़की को चार मनचलों ने हवस का शिकार बनाया। मेला देखकर लौट रही 12 साल की छठी क्लास की छात्रा को उठाकर ले गए और बारी बारी से सबने दुष्कर्म किया। लड़की की हालत इतनी खराब हो गई कि उसे सीएचसी में इलाज के बाद एसकेएमसीएच रेफर कर दिया गया। पुलिस ने दो आरोपियों को दबोच लिया है। ग्रामीण एसपी ने कांड की पुष्टि की है।

घटना करजा थाना क्षेत्र के एक गांव की है। जानकारी के मुताबिक लड़की गुरुवार की शा मेला देखने निकली थी। रात को मुजफ्फरपुर में मेला देखकर लौट रही थी। वह छठी कक्षा में पढ़ती है। रास्ते में 2 बाइक पर सवार 4 मनचलों ने उसे उठा लिया और जंगल की ओर ले गए। वहां एक झाड़ी में ले जाकर बारी-बारी से रेप किया। दुष्कर्म के बाद बच्ची को बेहोशी की हालत में छोड़ बदमाश मौके से फरार हो गए। घटना के बाद सूचना पर पहुंची करजा पुलिस ने घटनास्थल की छानबीन की और बच्ची को इलाज के लिए करजा पीएचसी भेजा। वहां से डॉक्टर ने उसे एसकेएमसीएच रेफर कर दिया।

लड़की की हालत नाजुक बताई जा रही है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। बच्ची करजा थाना क्षेत्र इलाके के एक गांव की रहने वाली है जिसकी उम्र 12 वर्ष बताई जा रही है। वह छठी कक्षा की छात्रा है। बच्ची के पिता ने बताया कि मेरी बेटी अपनी सहेलियों के साथ मेला देखने के लिए गई थी। मेला देखकर वह लौट रही थी। इसी दौरान बाइक सवार चार युवक पहुंच गए। छात्रा को सड़क से उठाकर गाछी में ले गए। उसकी सहेलियां भागी-भागी घर पहुंचीं। उन सब ने घटना की पूरी जानतारी दी। परिजन दौड़े-दौड़े जंगल की ओर गए तो सभी फरार हो चुके थे। लड़की वहीं बेहोश पड़ी हुई थी। उसे उठाकर फौरन करजा पीएचसी पहुंचाया और पुलिस को सूचना दी।