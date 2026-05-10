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सम्राट सरकार ने 12 सीनियर IAS का ट्रांसफर किया; वित्त, पर्यटन समेत कई विभागों के सचिव बदले

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
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सम्राट सरकार ने बिहार में 12 आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया है। इनमें वित्त, पर्यटन, जल संसाधन, समाज कल्याण समेत कई विभागों के सचिव और प्रधान सचिव स्तर के अधिकारी शामिल हैं। 

सम्राट सरकार ने 12 सीनियर IAS का ट्रांसफर किया; वित्त, पर्यटन समेत कई विभागों के सचिव बदले

Bihar IAS Transfer: बिहार की सम्राट चौधरी सरकार ने रविवार को बडे़ स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल किया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 12 वरीय अधिकारियों का एक साथ तबादला क दिया गया। कई विभागों के सचिव, प्रधान सचिव या अपर मुख्य सचिव बदले गए हैं। आनंद किशोर को वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव पद के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया गया है। एचआर श्रीनिवास को समाज कल्याण विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया है।

वहीं, IAS संतोष कुमार मल्ल को आपदा प्रबंधन विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया है। लोकेश कुमार सिंह पर्यटन विभाग के सचिव बने हैं। उनको मुख्यमंत्री सचिवालय और विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार मिला है।

आईएएस कुंदन कुमार को बिहार भवन नई दिल्ली के स्थानिक आयुक्त पद से मुक्त कर दिया गया है। कुमार रवि को स्वास्थ्य विभाग का सचिव बनाया गया है। अजय यादव ऊर्जा सचिव बनाए गए हैं। संजय कुमार सिंह को वित्त विभाग के सचिव का संपूर्ण प्रभार सौंपा गया है।

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प्रणव कुमार भवन निर्माण विभाग के सचिव बनाए गए हैं। मनोज कुमार सिंह को बिहार भवन नई दिल्ली के स्थानिक आयुक्त पद पर पदस्थापित किया गया है। चंद्रशेखर सिंह जल संसाधन विभाग के सचिव बने हैं।रजनीश कुमार सिंह को आईजी जेल बनाया गया है।

बिहार में आईएएस अधिकारियों की तबादला सूची यहां देखें-

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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