12 नर्सिंग होम पर ताला, डॉक्टर पर डंडा चला; आईसीयू की आग में 7 मौत के बाद ताबड़तोड़ एक्शन

मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल अग्निगांड में सात मौत के बाद विशेष टीम ने एसकेएमसीएच के आसपास के दर्जनभर अवैध नर्सिंग होम में जांच के बाद ताला लगा दिया है।

बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित प्रसाद हॉस्पिटल अग्निकांड के बाद निजी अस्पतालों पर प्रशासनिक कार्रवाई तेज हो गई है। प्रसाद हॉस्पिटल को खाली कराने के साथ एक हिस्से को सील कर दिया गया है। अन्य प्राइवेट अस्पतालों में जांच की जा रही है। अब तक 12 नर्सिंग होम को भी सील कर दिया गया है। मामले की जांच के दौरान निजी अस्पतालों में काम करने वाले सरकारी डॉक्टरों के कारनामों की परतें खुल रही हैं। सिविल सर्जन ने ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दिया है।

मुजफफ्फरपुर जिला प्रशासन की ओर से गठित विशेष टीम ने एसकेएमसीएच के आसपास के दर्जनभर अवैध नर्सिंग होम में जांच के बाद ताला लगा दिया है। सिविल सर्जन डॉ. सुधीर कुमार ने शनिवार को बताया कि प्रसाद हॉस्पिटल के एक हिस्से को सील कर मामले में जांच जारी है। हॉस्पिटल प्रबंधक का बयान लिया जाएगा, इसके बाद आगे की कार्रवाई होगी।

हॉस्पिटल से जुड़े दस्तावेज भेजे गए पटना: प्रसाद हॉस्पिटल से जुड़े दस्तावेज पटना भेजे गए हैं। स्वास्थ्य विभाग मुख्यालय ने हॉस्पिटल में कितने बेड थे, आईसीयू और सीसीयू में कितने बेड का रजिस्ट्रेशन था और कितने मरीज घटना के वक्त थे, इसकी जानकारी मांगी थी। इसके अलावा क्लीनिकल स्टैबलिसमेंट एक्ट के तहत कब रीन्यूअल हुआ था, यह भी पूछा गया था। स्वास्थ्य विभाग ने शनिवार दोपहर इससे जुड़े रिपोर्ट मुख्यालय को भेजी है। स्वास्थ्य विभाग मुख्यालय को हॉस्पिटल के अग्निशमन की रिपोर्ट भी भेजी है। बताया गया है कि बीते साल जुलाई में ही हॉस्पिटल में मॉक ड्रिल हुआ था।

डॉक्टर से शो कॉज, जांच के लिए बनाई कमेटी प्रसाद हॉस्पिटल में काम करने वाले एक डॉक्टर पर सीएस ने जांच कमेटी बनायी है। इस डॉक्टर को लापरवाही के आरोप में गिरफ्तार भी किया गया था। डॉक्टर बंदरा पीएचसी में पदस्थापित है। डॉक्टर से सरकारी में तैनाती के बाद भी निजी अस्पताल में काम करने पर स्पष्टीकरण मांगा गया है। पीएचसी के अलावा प्रसाद हॉस्पिटल में एसकेएमसीएच के भी कई डॉक्टर काम करते थे, इसमें कई विभागों के अध्यक्ष भी थे।

नर्सिंग कॉलेज भी जांच की जद में प्रसाद हॉस्पिटल अग्निकांड के बाद हॉस्पिटल का नर्सिंग कॉलेज भी जांच के दायरे में है। सूत्रों ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग नर्सिंग कॉलेज के लाइसेंस की सारी फाइलें निकाल रहा है। कॉलेज को कब और कितनी सीटों पर मान्यता मिली, इसकी जांच की जाएगी। विभाग को शिकायत मिली है कि नर्सिंग कॉलेज में हर बार सीट से अधिक दाखिला लिया जा रहा है। साथ कॉलेज के रीन्यूअल, अग्नि शमन की स्थिति और नक्शे की भी जांच स्वास्थ्य विभाग करने जा रहा है