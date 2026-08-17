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मनेश भोजपुर, रिची बेगूसराय, विजय प्रकाश सीवान के नए डीएम; बिहार में 12 आईएएस का ट्रांसफर

By Jayesh Jetawat
लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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बिहार के पांच जिलों में नए डीएम की तैनाती की गई है। सम्राट सरकार ने सोमवार को 12 आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर की सूची जारी की। ग्रामीण विकास, गृह, वित्त, निगरानी, मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन, समाज कल्याण, पीएचईडी और शिक्षा विभाग में नए अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है।

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बिहार में 12 आईएएस अधिकारियों का तबादला, कैमूर, सीवान, बेगूसराय, सीतामढ़ी और भोजपुर जिले के डीएम बदले गए (प्रतीकात्मक तस्वीर)

बिहार की सम्राट चौधरी सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए 12 आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया है। भोजपुर, बेगूसराय समेत पांच जिलों के डीएम (जिलाधिकारी) बदले गए हैं। वहीं, गृह और वित्त जैसे अहम विभागों में नए अपर मुख्य सचिव एवं प्रधान सचिव की तैनाती की गई है। कुछ विभागों के सचिव भी इधर-उधर किए गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने सोमवार रात को भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की तबादला सूची जारी की।

इन जिलों में नए डीएम तैनात-

  • भोजपुर (आरा) - मनेश कुमार मीणा
  • बेगूसराय - रिची पांडेय
  • सीवान - विजय प्रकाश मीणा
  • सीतामढ़ी - तनय सुल्तानिया
  • कैमूर (भभुआ) - कुमार अनुराग

अरविंद चौधरी बने बिपार्ड के महानिदेशक

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद चौधरी को बिपार्ड के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। उनके पास बिहार राज्य संयुक्त प्रवेश परीक्षा पर्षद (बीसीईसीईबी) का प्रभार भी पहले से है। अरविंद 1995 बैच के वरीय आईएएस अधिकारी हैं।

श्रीनिवासन का ग्रामीण विकास विभाग में ट्रांसफर

1996 बैच के आईएएस एच आर श्रीनिवासन को ग्रामीण विकास विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया है। उनका समाज कल्याण विभाग से ट्रांसफर कर दिया गया है। उनके पास सामान्य प्रशासन विभाग के जांच आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार भी रहेगा।

पंकज कुमार बने गृह विभाग के प्रधान सचिव

बिहार सरकार ने 1997 बैच के आईएएस अफसर पंकज कुमार को गृह विभाग का नया प्रधान सचिव बनाया है। उनका ग्रामीण विकास विभाग से ट्रांसफर कर दिया गया है। नई व्यवस्था के तहत उद्योग विभाग के सचिव कुंदन कुमार को गृह सचिव के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया गया है।

वित्त विभाग के प्रधान सचिव बने विनय

1999 बैच के आईएएस अधिकारी विनय कुमार को वित्त विभाग का नया प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। हालांकि, वह अपनी मौजूदा जिम्मेदारी नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव के अतिरिक्त प्रभार में बने रहेंगे।

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राजेश बने पटना के नए आयुक्त, मयंक को निगरानी विभाग भेजा

बिहार सरकार ने लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के प्रधान सचिव राजेश कुमार का तबादला करते हुए उन्हें पटना प्रमंडल का आयुक्त लगाया गया है। वहीं, पटना के मौजूदा प्रमंडलीय आयुक्त मयंक वरवडे़ को सरकार ने निगरानी विभाग का प्रधान सचिव बनाकर नई जिम्मेदारी दी है। राजेश और मयंक दोनों 2001 बैच के आईएएस अधिकारी हैं।

संजय सिंह का मद्य निषेध विभाग में ट्रांसफर

2007 बैच के आईएएस अधिकारी संजय कुमार सिंह को मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग का सचिव बनाया गया है। उनका वित्त विभाग के सचिव पद से तबादला हो गया है। संजय सिंह के पास वाणिज्य कर आयुक्त, जीएसटी अपर आयुक्त और मुख्यमंत्री सचिवालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार भी रहेगा। नई व्यवस्था के तहत मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के विशेष सचिव नवीन कुमार को प्रभारी सचिव के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया गया है।

विनोद सिंह गुंजियाल शिक्षा सचिव के प्रभार से हटाए गए

बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल को सम्राट सरकार ने शिक्षा विभाग के सचिव के अतिरिक्त प्रभार से हटा दिया है। हालांकि, उनके पास समाज कल्याण विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार बना रहेगा।

राजीव रौशन शिक्षा विभाग के सचिव बने

बिहार शिक्षा विभाग का सचिव 2010 बैच के आईएएस अधिकारी राजीव रौशन को बनाया गया है। हालांकि, वह उच्च शिक्षा विभाग के सचिव और वित्त विभाग के संसाधन सचिव के अतिरिक्त प्रभार में अगले आदेश तक पहले की तरह बने रहेंगे।

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चंद्रशेखर को लघु जल संसाधन विभाग का अतिरिक्त प्रभार

राज्य सरकार ने जल संसाधन विभाग के सचिव चंद्रशेखर सिंह को लघु जल संसाधन विभाग के सचिव का भी अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया है। चंद्रशेखर 2010 बैच के आईएएस अधिकारी हैं।

नवदीप शुक्ला को बिहार शिक्षा परियोजना परिषद का प्रभार

युवा, रोजगार एवं कौशल विभाग के विशेष सचिव नवदीप शुक्ला को बिहार शिक्षा परियोजना परिषद का परियोजना निदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वह बिहार कौशल विकास मिशन के कार्यपालक पदाधिकारी भी हैं।

भोजपुर के नए डीएम मनेश मीणा होंगे

सीवान जिले के डीएम के रूप में 2015 बैच के आईएएस अधिकारी मनेश कुमार मीणा की तैनाती की गई है। उनका खान निदेशक पद से तबादला कर दिया गया है।

डीएम रिची पांडेय का सीतामढ़ी से बेगूसराय ट्रांसफर

सीतामढ़ी की जिलाधिकारी रिची पांडेय का बेगूसराय ट्रांसफर कर दिया गया है। अब वह बेगूसराय की नई डीएम होंगी। रिची 2016 बैच की आईएएस अधिकारी हैं।

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सीवान के नए डीएम विजय प्रकाश मीणा होंगे

2016 बैच के ही IAS अफसर विजय प्रकाश मीणा को सीवान जिले का डीएम बनाया गया है। उनका नगर विकास एवं आवास विभाग के अपर सचिव पद से ट्रांसफर कर दिया गया है।

डीएम तनय सुल्तानिया का भोजपुर से सीतामढ़ी ट्रांसफर

भोजपुर के जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया को सीतामढ़ी जिले का नया डीएम बनाया गया है। वह 2017 बैच के आईएएस अधिकारी हैं।

कुमार अनुराग कैमूर के नए डीएम

2019 बैच के आईएएस अफसर कुमार अनुराग को कैमूर जिले का नया डीएम नियुक्त किया गया है। उनका बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक पद से तबादला कर दिया गया है।

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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