Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar News12 foreigners arrived in Gayaji without visas detained overnight by airport authorities released on condition of TRP
12 विदेशी बगैर वीजा गयाजी पहुंचे, एयरपोर्ट प्रशासन ने रात भर रोका; TRP देकर इस शर्त पर किया रिलीज

12 विदेशी बगैर वीजा गयाजी पहुंचे, एयरपोर्ट प्रशासन ने रात भर रोका; TRP देकर इस शर्त पर किया रिलीज

संक्षेप:

यात्रियों ने वीजा के लिए आवेदन किया था। लेकिन यात्रा शुरू होने तक वीजा जारी नहीं हो सका था। चार्टर्ड विमान कंबोडिया लौट चुका है। इसलिए इन्हें गया एयरपोर्ट पर ही रोककर जांच की गयी।

Sat, 29 Nov 2025 10:23 AMSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

गयाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गुरुवार को कंबोडिया से 12 विदेशी यात्री पहुंच गए। एक चार्टर्ड विमान के 150 यात्रियों में से 12 यात्रियों को वीजा नहीं था। इस वजह से उन्हें रात को रोक दिया गया था। इमिग्रेशन विभाग ने बिना वीजा पाए जाने पर सभी को एयरपोर्ट परिसर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी थी। रातभर एयरपोर्ट के अंदर ही सभी के रहने की व्यवस्था की गयी थी। इनमें पांच भिक्षु और सात महिला श्रद्धालु शामिल थे। टीआरपी देकर उन्हें फिलहाल राहत दी गयी है पर एक सप्ताह में वापस भेज दिया जाएगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

एयरपोर्ट निदेशक अवधेश कुमार ने बताया कि यात्रियों ने वीजा के लिए आवेदन किया था। लेकिन यात्रा शुरू होने तक वीजा जारी नहीं हो सका था। चार्टर्ड विमान कंबोडिया लौट चुका है। इसलिए इन्हें गया एयरपोर्ट पर ही रोककर जांच की गयी। शुक्रवार को सभी 12 यात्रियों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के तहत एक सप्ताह का टेंपरेरी रिलीफ परमिट जारी कर दिया गया है।

ये भी पढ़ें:बिहार में भूकंप का ज्यादा खतरा, सिस्मिक जोन-5 में पहुंचे 12 जिले; क्या बदलाव?

परमिट मिलने के बाद सभी को एयरपोर्ट से जाने की अनुमति दे दी गयी। वे एक सप्ताह तक गयाजी में रुक पाएंगे। अगले सप्ताह इन्हें थाईलैंड के रास्ते वापस कंबोडिया भेजा जाएगा। सभी रुके यात्रियों की सुरक्षा, भोजन और ठहराव की व्यवस्था एयरपोर्ट प्रशासन द्वारा सुनिश्चित की गयी थी।

गयाजी बिहार का इंटरनेशनल पहचान वाला शहर है। भगवान बुद्ध को बोधगया में बोधी वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। दुनिया भर के बौद्ध धर्मावलंबी यहां धर्म यात्रा पर आते हैं।विमान से पहुंचे अधिकांश यात्री बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं। वे तीर्थ यात्रा पर भारत पहुंचे हैं। सुरक्षा एजेंसी उनका खयाल रख रही है। हर साल लाखों की संख्या में विदेशी सैलानी गयाजी पहुंचते हैं। मेहमानों के स्वागत में गयाजी हमेशा तैयार रहता है। लेकिन विदेश यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए एयरपोर्ट समेत बोधगया और गयाजी शहर में सुरक्षा व्यवस्था टाइट रहती है।

ये भी पढ़ें:पेपरलेस होगा सदन, टैब से सवाल पूछेंगे MLA; एक दिसंबर से बिहार विधानसभा का सत्र
Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
Bihar News Bihar Top News Gaya अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।