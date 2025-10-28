10 दिन 11 रैलियां; बिहार में राहुल गांधी का चुनाव प्रचार फिक्स, प्रियंका 6 और खरगे 3 जनसभा करेंगे

संक्षेप: कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी की बिहार में पहली चुनावी सभा बुधवार को मुजफ्फरपुर के सकरा में होगी। जिसमें तेजस्वी यादव भी शामिल रहेंगे। अगले 10 दिनों में राहुल 11 रैलियां करेंगे। वहीं प्रियंका की 6 और मल्लिकार्जुन खरगे की 3 जनसभाएं होंगी।

बिहार चुनाव को लेकर सियासी दलों के चुनाव प्रचार ने रफ्तार पकड़ ली है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की 11 सभाएं होंगी। वहीं, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी की छह और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की तीन सभाएं होंगी। बुधवार को तेजस्वी यादव के साथ राहुल गांधी की सभा मुजफ्फरपुर और दरभंगा में होनी है। इसके बाद 30 अक्टूबर को बरबीघा और नालंदा में, दो नवंबर को खगड़िया, चार नवंबर को पूर्णिया और बहादुरगंज, पांच नवंबर को औरंगाबाद और वजीरगंज, सात नवंबर को फारबिसगंज और बरारी में प्रस्तावित है।

वहीं, प्रियंका गांधी की सभा तीन नवंबर को लखीसराय और रोसड़ा, छह नवंबर को गोविंदगंज और चनपटिया, आठ नवंबर को कदवा और कस्बा में होगा। मल्लिकार्जुन खरगे का कुचायकोट में 31 अक्तूबर, अमरपुर में तीन नवंबर और कुटुंबा में पांच नवंबर को सभा होगी। कांग्रेस के अन्य नेताओं की सभा भी चल रही है। बता दें कि इससे पहले प्रियंका गांधी की सभा बछवाड़ा में होनी थी। हालांकि महागठबंधन के घटक दलों ने तय किया है कि दोस्ताना संघर्ष वाली सीटों पर वरीय नेता प्रचार को नहीं जाएंगे। इसके बाद बछवाड़ा में प्रियंका की सभा टाल दी गई है।