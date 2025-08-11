उत्तराखंड के धराली में आई आपदा में बिहार के 11 लोग लापता, मृत मानकर पांच का अंतिम संस्कार

उत्तराखंड के धराली में आई आपदा में पश्चिमी चंपारण के 11 लोग लापता है। वहीं कुछ लोगों को मृत मानकर परिजनों ने अंतिम संस्कार भी कर दिया है। नरकटियागंज के एसडीओ ने आदेश दिया है कि धराली में गायब लोगों की सूची बनाकर जिला आपदा कार्यालय में जमा करें ताकि परिजनों को सरकारी स्तर पर मिलने वाला लाभ मिल सके।

उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली में आई आपदा में पश्चिम चंपारण के और 11 लोग लापता हैं। इनमें पांच लोगों के परिजनों ने उन्हें मृत मानकर अंतिम संस्कार कर दिया है। लापता लोगों में सिकटा प्रखंड के मंगलहिया के सात, चनपटिया के तीन व बैरिया के एक व्यक्ति शामिल हैं। मंगलहिया के पिता व दो पुत्रों को मृत मानकर परिजनों ने पहले ही अंतिम संस्कार कर दिया था। इस तरह धराली की आपदा में अब तक जिले के कुल 14 लोग लापता हैं।

ग्रामीणों ने बताया कि सिकटा प्रखंड के मंगलहिया गांव के परशुराम ठाकुर के पुत्र राकेश कुमार (22), रिपोर्ट दास के पुत्र गुड्डू कुमार (18), स्व. रामेश्वर यादव के पुत्र बृजेश यादव (30), हरिलाल मुखिया के पुत्र संदीप कुमार (18), इन्द्रजीत साह के पुत्र संदीप कुमार (18) का पुतला बनाकर परिजनों ने अंतिम संस्कार कर दिया है। इनके अलावा मंगलहिया के छोटेलाल मुखिया के पुत्र रामाकांत कुमार (18) व हरिओम कुमार भी लापता हैं।

बैरिया प्रखंड के वृता टोला निवासी चन्द्रदेव मुखिया के पुत्र रंजन कुमार (18) तथा चनपटिया प्रखंड के सुगर महछी वार्ड नं. 10 निवासी रुदल राम के पुत्र कृष्णा राम (22), दक्षिणी घोघा पंचायत के वार्ड नं. 4 निवासी किशुन कुशवाहा के पुत्र रामाधार कुशवाहा (31) तथा उत्तरी घोघा के घोघा घाट निवासी स्व. चंचल शर्मा के पुत्र निशु शर्मा (48) घटना के बाद से लापता हैं।

उनके परिजन खोजबीन के लिए धराली गए हैं। अब तक सफलता नहीं मिली है। स्थानीय प्रशासन व पुलिस से वे लोग संपर्क कर रहे हैं। मंगलहिया गांव निवासी देवराज शर्मा (50) तथा उनके दो पुत्र अनिल कुमार (20) व सुशील कुमार (18) भी धराली में लापता हो गए हैं। शनिवार को परिजनों ने पुतला बनाकर तीनों का अंतिम संस्कार कर दिया।

नरकटियागंज एसडीओ सूर्य प्रकाश गुप्ता ने बताया कि सिकटा के सीओ को निर्देश दिया गया है कि वे धराली में गायब लोगों की सूची बनाकर जिला आपदा कार्यालय में समर्पित करें ताकि परिजनों को सरकारी स्तर पर मिलने वाला लाभ मिल सके। एसडीओ ने यह भी कहा है कि सीओ धराली हादसे के लिए उतराखंड प्रशासन द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर लापता लोगों की जानकारी जुटाएं।