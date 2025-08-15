11 people from Bihar died in Bengal bus accident CM Nitish expressed grief gave 2 lakh each to the families of deceased बंगाल बस हादसे में बिहार के 11 लोगों की मौत; CM नीतीश ने जताया शोक, मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख, Bihar Hindi News - Hindustan
11 people from Bihar died in Bengal bus accident CM Nitish expressed grief gave 2 lakh each to the families of deceased

बंगाल बस हादसे में बिहार के 11 लोगों की मौत; CM नीतीश ने जताया शोक, मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख

पश्चिम बंगाल के वर्धमान में भीषण बस हादसे में बिहार के 11 लोगों की मौत हो गई। इस घटना पर सीएम नीतीश कुमार ने गहरी शोक संवेदना प्रकट की है। मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रूपये तथा घायलों को 50-50 हजार रूपये अनुग्रह अनुदान दिया जाएगा।

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, चिरैया/ पूर्वी चंपारणFri, 15 Aug 2025 06:47 PM
पश्चिम बंगाल के बर्धमान में शुक्रवार को हुए बिहार के 11 लोगों की मौत हो गई। जिसमें पूर्वी चंपारण के 10 यात्री शामिल हैं। जबकि कई यात्री घायल हैं। इनमें अधिकतर मृतक चिरैया थाना क्षेत्र, एक मोतिहारी और एक अरेराज का बताया जा रहा है। बस में 50 से अधिक यात्री सवार थे। बस गंगासागर से लौट रही थी। तभी घटनास्थल पर चालक के झपकी लग जाने से सड़क पर खड़े ट्रक से बस टकरा गई। बस चिरैया से 11 अगस्त को तीर्थ यात्रियों को लेकर देवघर के लिए रवाना हुई थी। वहां से तारापीठ, गंगासागर होकर वापस बस लौट रही थी।

अब तक मिली जानकारी के अनुसार मृतकों में चिरैया थाने के सरसवा के नगीना सहनी(70), योगी साह(74), हरि पासवान की पत्नी, ललबेगिया गांव के राजू सहनी की पत्नी मीरा देवी(55) , उसका पुत्र अमरजीत कुमार(13), मोतिहारी मठिया निवासी नरेश पासवान व बस चालक गुड्डू सिंह अरेराज निवासी शामिल हैं। वहीं घटना में राजू सहनी, पकड़ी दयाल थाने के कुडल निवासी राजू सहनी का दामाद पुनील सहनी(30) व गजराज सहनी(50) सहित अन्य घायल हो गए।

कई घायल यात्रियों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। इधर, घटना की जानकारी मिलने के बाद अभी चिरैया थाने के सरसवा गांव में सीओ आराधना कुमारी व थानाध्यक्ष महेश कुमार पहुंचे हैं। उनके पास बस यात्रियों की सूची आई है जिसके सत्यापन में जुटे हैं।

पश्चिम बंगाल राज्य के पूर्वी वर्धमान में बिहार के 11 लोगों की सड़क दुर्घटना में हुयी मौत पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। बिहार के प्रत्येक मृतक के शोक संतप्त परिवार को मुख्यमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रूपये तथा घायलों को 50-50 हजार रूपये अनुग्रह अनुदान उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया है।