बंगाल बस हादसे में बिहार के 11 लोगों की मौत; CM नीतीश ने जताया शोक, मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख

पश्चिम बंगाल के वर्धमान में भीषण बस हादसे में बिहार के 11 लोगों की मौत हो गई। इस घटना पर सीएम नीतीश कुमार ने गहरी शोक संवेदना प्रकट की है। मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रूपये तथा घायलों को 50-50 हजार रूपये अनुग्रह अनुदान दिया जाएगा।

पश्चिम बंगाल के बर्धमान में शुक्रवार को हुए बिहार के 11 लोगों की मौत हो गई। जिसमें पूर्वी चंपारण के 10 यात्री शामिल हैं। जबकि कई यात्री घायल हैं। इनमें अधिकतर मृतक चिरैया थाना क्षेत्र, एक मोतिहारी और एक अरेराज का बताया जा रहा है। बस में 50 से अधिक यात्री सवार थे। बस गंगासागर से लौट रही थी। तभी घटनास्थल पर चालक के झपकी लग जाने से सड़क पर खड़े ट्रक से बस टकरा गई। बस चिरैया से 11 अगस्त को तीर्थ यात्रियों को लेकर देवघर के लिए रवाना हुई थी। वहां से तारापीठ, गंगासागर होकर वापस बस लौट रही थी।

अब तक मिली जानकारी के अनुसार मृतकों में चिरैया थाने के सरसवा के नगीना सहनी(70), योगी साह(74), हरि पासवान की पत्नी, ललबेगिया गांव के राजू सहनी की पत्नी मीरा देवी(55) , उसका पुत्र अमरजीत कुमार(13), मोतिहारी मठिया निवासी नरेश पासवान व बस चालक गुड्डू सिंह अरेराज निवासी शामिल हैं। वहीं घटना में राजू सहनी, पकड़ी दयाल थाने के कुडल निवासी राजू सहनी का दामाद पुनील सहनी(30) व गजराज सहनी(50) सहित अन्य घायल हो गए।

कई घायल यात्रियों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। इधर, घटना की जानकारी मिलने के बाद अभी चिरैया थाने के सरसवा गांव में सीओ आराधना कुमारी व थानाध्यक्ष महेश कुमार पहुंचे हैं। उनके पास बस यात्रियों की सूची आई है जिसके सत्यापन में जुटे हैं।