10वीं की छात्रा की गैंगरेप-हत्या? कुएं में लाश मिली, 1 गिरफ्तार, 4 फरार; बहन का गंभीर आरोप

मृतका की बहन ने बताया कि बदमाश पहले से ही छात्रा को परेशान करते थे। पहले भी उसके साथ दुष्कर्म की कोशिश की गयी थी।

Chhapra Gangrape Murder: बिहार के सारण में एक दसवीं की साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है। मृतका के परिजनों ने गैंगरेप करने के बाद हत्या कर दी। उसकी बहन ने बताया कि पांच बदमाशों ने मिलकर चीखने चिल्लाने पर जिंदा कुएं में धकेल दिया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है जबकि चार अन्य फरार हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

जिले के डेरनी थाना क्षेत्र के एक गांव में 10वीं की छात्रा का शव पुलिस ने कुएं से बरामद किया है। इस मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। परिजनों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म कर उसे कुएं में फेंक कर मार डालने का आरोप लगाया है। सारण एसएसपी के सोशल मीडिया ग्रुप में जारी विज्ञप्ति के जरिये सन्दिग्ध स्थिति में मौत की जानकारी दी गई है। एसएसपी ने कहा है कि एफएसएल और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी।

घटना की सूचना मिलते ही डेरनी पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने इस संबंध में एक युवक को छपरा से गिरफ्तार कर उससे पूछताछ कर रही है। सही कारणों का पता लगाने के लिए एसआईटी की टीम गठित की गई है। एफएसएल की टीम ने भी घटना स्थल से कुछ नमूने एकत्र किए हैं । वरीय सोनपुर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने गुरुवार को घटना की जांच की है।

एसएसपी ने बताया कि सही कारणों का पता चलने के बाद दोषियों पर कठोर कारवाई की जाएगी। इधर मृत छात्रा की मां ने इस संबंध में थाने में अपने ही गांव के पांच लोगों को आरोपित करते हुए आवेदन दिया है। इसके आधार पर भी पुलिस जांच कर रही है। मृत छात्रा की मां ने बताया है कि एक आरोपी ने पहले भी उसके घर में घुस कर पुत्री के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की थी। विफल होने पर उसने धमकी भी दी थी। हा