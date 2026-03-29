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10वीं टॉपरों की बल्ले-बल्ले, फर्स्ट को 2 लाख, सेकेंड को 1.5 लाख, थर्ड को 1 लाख; किसे क्या मिलेगा, जानें

Mar 29, 2026 10:21 pm ISTSudhir Kumar हिन्दुस्तान, पटना, कार्यालय संवाददाता।
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मैट्रिक 2025 के टॉपरों को 2024 की तुलना में दोगुनी पुरस्कार राशि दी गई थी। टॉपर विद्यार्थियों को दिये जाने वाले ‘बिहार विद्यालय परीक्षा समिति देशरत्न डॉ. राजेन्द्र प्रसाद मेधा छात्रवृत्ति की राशि के तहत प्रथम 10 रैंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को प्रति माह 2000 रुपये दिये जाएंगे।

10वीं टॉपरों की बल्ले-बल्ले, फर्स्ट को 2 लाख, सेकेंड को 1.5 लाख, थर्ड को 1 लाख; किसे क्या मिलेगा, जानें

Bihar Matric Topper: बिहार मैट्रिक परीक्षा 2026 के टॉपरों को पुरस्कार राशि दी जाएगी। परीक्षा में प्रथम स्थान पाने वाले टॉपर को दो लाख रुपये, दूसरा स्थान पाने वाले को 1.5 लाख रुपये दिये जाएंगे। तीसरा स्थान पाने वाले को एक लाख रुपये दिये जाएंगे। चौथा से दसवां स्थान पाने वाले टॉपरों को 20-20 हजार रुपये की पुरस्कार राशि दी जाएगी। इसके अलावा टॉपरों को एक-एक लैपटॉप, प्रशस्ति पत्र और मेडल देकर सम्मानित किया जाएगा। सभी टॉपरों को मेधा दिवस पर दिसंबर में सम्मानित किया जाएगा।

पुरस्कार राशि में दोगुनी वृद्धि

मैट्रिक 2025 के टॉपरों को 2024 की तुलना में दोगुनी पुरस्कार राशि दी गई थी। टॉपर विद्यार्थियों को दिये जाने वाले ‘बिहार विद्यालय परीक्षा समिति देशरत्न डॉ. राजेन्द्र प्रसाद मेधा छात्रवृत्ति की राशि के तहत माध्यमिक वार्षिक परीक्षा में प्रथम 10 रैंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को प्रति माह 2000 रुपये दिये जाएंगे। इन परीक्षार्थियों को राज्य सरकार या केन्द्र सरकार की ओर से मान्यता प्राप्त संस्थान में नियमित अध्ययन करने पर 11वीं और 12वीं में यानी दो वर्ष तक प्रतिमाह 2 हजार रुपये छात्रवृत्ति दी जाएगी या तकनीकी डिप्लोमा पाठ्यक्रम में नियमित अध्ययनरत रहने पर उक्त कोर्स की समाप्ति तक प्रति माह दो हजार रुपये की छात्रवृत्ति मिलेगी।

छोटे शहरों के बच्चों ने परचम लहराया

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने रविवार को मैट्रिक वार्षिक परीक्षा-2026 का परिणाम जारी कर दिया। सिमुलतला आवासीय विद्यालय की पुष्पांजलि कुमारी और उच्च माध्यमिक विद्यालय, छौराही (वैशाली) की छात्रा सबरीन 492 अंक (98.4%) लाकर संयुक्त रूप से बिहार टॉपर बनीं हैं। कुल 81.79% परीक्षार्थियों ने सफलता हासिल की है। परीक्षा में टॉप दस में जगह बनाने वाले अधिकतर विद्यार्थी छोटे कस्बों या गांवों के स्कूलों के हैं। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार और परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने मैट्रिक का परिणाम जारी किया। टॉप 10 में शामिल 139 परीक्षार्थियों में 57 छात्राएं और 82 छात्र हैं। सर्वाधिक 32 परीक्षार्थियों ने नौवीं रैंक हासिल की है। पिछले साल 123 परीक्षार्थियों ने टॉप 10 में जगह बनाई थी। पिछले साल की तुलना में इस बार परीक्षार्थियों का पास प्रतिशत 0.32% कम रहा। 2025 में 82.11% और इस बार 81.79%। परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए।

छात्रों की तुलना में छात्राओं का पास प्रतिशत कम

छात्राओं की तुलना में छात्रों का पास प्रतिशत अधिक है। परीक्षा में 7,26,057 छात्र शामिल हुए थे। इनमें से 6,01,390 सफल हुए। छात्रों की उत्तीर्णता का प्रतिशत 82.85% है। वहीं परीक्षा में 7,84,871 छात्राएं शामिल हुईं। इनमें 6,34,353 छात्राएं सफल हुई हैं। उत्तीर्णता का प्रतिशत 80.85% रहा। छात्रों की तुलना में छात्राओं का पास प्रतिशत भले ही कम रहा, लेकिन पहला स्थान पाने वाली दोनों छात्राएं हैं। टॉपर पुष्पांजलि कुमारी और सबरीन प्रवीण को 492 अंक मिला। वहीं, राजकीयकृत हाई स्कूल, बनवारीपुर (बेगूसराय) की छात्रा नाहिद सुल्ताना ने 489 (97.8%) अंक लाकर राज्य में दूसरा स्थान हासिल किया। बीएसएस हाई स्कूल रजवारा बेगूसराय के ओम कुमार और उच्च माध्यमिक विद्यालय खरहना बक्सर की छात्रा अनुपा कुमारी ने संयुक्त रूप से तीसरा स्थान हासिल किया। उन्हें 488 (97.6%) अंक मिले हैं।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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