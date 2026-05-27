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पटना में 3 दिन के रोजगार मेला में 10882 को नौकरी मिली, 1984 बिहारियों को विदेश में मौका

Jayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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पटना में तीन दिन के रोजगार मेला में 10 हजार से ज्यादा लोगों को नौकरी मिली है। सर्वाधिक पैकेज 18 लाख रुपये का रहा। 1984 युवाओं को विदेश में भी काम करने का मौका मिला है। 

पटना में 3 दिन के रोजगार मेला में 10882 को नौकरी मिली, 1984 बिहारियों को विदेश में मौका

बिहार की राजधानी पटना में 3 दिन आयोजित हुए रोजगार मेला में कुल 10882 युवाओं लोगों को नौकरी मिली है। इनमें से 1984 लोगों को विदेश में रोजगार का मौका भी मिला है। बिहार सरकार के युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग की ओर से पटना के ज्ञान भवन में तीन दिवसीय रोजगार मेला का आयोजन किया। बुधवार को इस रोजगार मेले का समापन हुआ। विभाग की ओर से मिली जानकारी के अनुसार, साल में 6 से 7 बार इस तरह के मेले का आयोजन किया जाएगा।

समापन समारोह में युवा, रोजगार एवं कौशल विकास मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने नवनियुक्त 14 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा। उन्होंने कहा कि पिछले 3 दिनों में मिले परिणाम बिहार के युवाओं की प्रतिभा, मेहनत और सरकार की रोजगारोन्मुखी सोच का प्रमाण है। मंत्री ने स्वास्थ्य एवं संबद्ध क्षेत्र रोजगार मेला नाम की किताब का भी विमोचन किया।

अरुण शंकर प्रसाद ने नौकरी पाने वाले युवाओं को बधाई देते हुए कहा कि यह केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं बल्कि परिवार और समाज के भरोसे की जीत है। उन्होंने कहा कि इस रोजगार मेला में लगभग दो हजार युवाओं को बिहार में ही काम मिला है। वहीं, लगभग 6 हजार युवाओं को राज्य से बाहर विभिन्न जगहों पर रोजगार प्राप्त हुआ है, 1984 प्रतिभागियों ने विदेशों में उपलब्ध नौकरी में रुची दिखाई है।

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तीन दिवसीय रोजगार मेला में प्रतिष्ठित कंपनियों ने हिस्सा लिया। इनमें मेदांता अस्पताल, अपोलो मेडिकल, पारस अस्पताल, रूबन अस्पताल, 2050 हेस्थ केयर, मेडिमिक्स, हाईकेम, एर्बड फार्मसिटिकल, अखंड ज्योति नेत्र अस्पताल, फोर्ड अस्पताल जैसे नियोक्ता शामिल हैं। विदेश में हेल्थ केयर सपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, नर्सिंग, इंडस्ट्रियल मैकेनिक्स, पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी जैसे क्षेत्रों में लोगों को नौकरियां मिली हैं। इस रोजगार मेले में सबसे अधिक वेतन 18 लाख रुपये सालाना रहा, जबकि सबसे कम 1 लाख 80 हजार रुपये सालाना दिया गया।

दो डॉक्टरों को मिला 18 लाख का पैकेज

रोजगार मेले में जयप्रभा मेदांता सुपरस्पेशलिटी हॉस्पिटल ने डॉ. कृष्णा को मेडिसिन स्पेशलिस्ट और डॉ. शताक्षी को क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ के पद पर 18-18 लाख रुपये वार्षिक पैकेज की नौकरी पर रखा।

हेकम इंडिया कंपनी ने अपर्णा कुमारी को एचआर पद पर लगभग 88 हजार रुपये महीने की सैलरी पर नौककरी दी। महेश कुमार और प्रिंस कुमार को दिल्ली-एनसीआर में जीडीए/नर्सिंग पद के लिए 45 हजार रुपये मासिक वेतन की नौकरी मिली है।

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इस मौके पर विभाग के सचिव कौशल किशोर ने कहा कि यह रोजगार मेला समापन नहीं बल्कि शुरुआत है। उन्होंने बताया कि विभिन्न क्षेत्रों में हर साल 6-7 ऐसे रोजगार शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिससे युवाओं को नियमित रूप से रोजगार के अवसर मिल सकेंगे। उन्होंने युवाओं को सलाह दी कि शुरुआती दौर में वेतन को लेकर निराश ना हों, क्योंकि निजी क्षेत्र में अनुभव और स्किल्स के आधार पर सैलरी और प्रमोशन जल्दी बढ़ता है।

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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