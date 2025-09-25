10327 new posts Recruitment in Bihar Samrat Choudhary announces one government job in each house बिहार में 10327 नए पदों पर भर्ती निकली, सम्राट चौधरी का ऐलान- हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे, Bihar Hindi News - Hindustan
बिहार में 10327 नए पदों पर भर्ती निकली, सम्राट चौधरी का ऐलान- हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे

नीतीश सरकार ने बिहार के विभिन्न विभागों में 10 हजार से ज्यादा नए पदों का सृजन किया है। इन पर जल्द बहाली होगी। बिहार चुनाव से पहले सम्राट चौधरी ने ऐलान किया कि एनडीए सरकार हर घर में एक सरकारी नौकरी देगी।

Jayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटनाThu, 25 Sep 2025 08:41 PM
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बेरोजगार युवाओं के लिए नीतीश सरकार ने नए पदों पर भर्ती का ऐलान किया है। विभिन्न विभागों में कुल 10327 नए पदों का सृजन किया गया है। इन पर जल्द ही बहाली की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने गुरुवार को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार बिहार के हर घर में एक सरकारी नौकरी के लक्ष्य के साथ काम कर रही है। आगे भी अभियान चलाकर युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार को देना जारी रखा जाएगा।

सम्राट चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर बिहार के विभिन्न विभागों में 10 हजार से ज्यादा नए पदों का सृजन किया गया है। उन्होंने विभागवार नए पदों की लिस्ट भी शेयर की है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में सबसे ज्यादा 5953 नई वैकेंसी बनाई गई हैं।

वहीं, गृह विभाग में 3568, विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा में 106, कला संस्कृति एवं युवा विभाग में 143, आपदा प्रबंधन विभाग में 87, शिक्षा विभाग में 89, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग में 72, वित्त विभाग में 12 और कृषि विभाग में 293 नए पदों का सृजन किया गया है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने गुरुवार को भागलपुर और खगड़िया जिले में विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम नीतीश ने कहा कि युवाओं पर फोकस करते हुए कहा कि अगले पांच साल में बिहार के एक करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार मिलेगा। अभी 10 लाख युवाओं को नौकरी और 49 लाख को रोजगार दिया गया है।