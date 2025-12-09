अवैध खनन की सूचना देने वाले को 10000 का इनाम, थानेदारों की जवाबदेही तय; ऐक्शन में विजय सिन्हा

संक्षेप: बिहार में अवैध खनन को रोकने के लिए डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने सख्त रवैया अपनाया है। उन्होने कहा कि अवैध खनन की जानकारी देने वाले को 10 हजार का इनाम मिलेगा। साथ थानेदारों की भी जवाबदेही तय की है।

बिहार में अवैध बालू खनन और उससे जुड़े करप्शन को लेकर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने सख्त रुख अपनाया है। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होने कहा कि अवैध खनन में शामिल किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। अवैध खनन की सूचना देने वाले को 10 हजार रुपए का इनाम दिया जाएगा। इस दौरान उन्होने थानेदारों की भी जवाबदेही तय कर दी है। हालांकि सरकार की बनाई खनन नीति में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

विजय सिन्हा ने बताया कि दीघा और पाटलिपुत्र रेल परिसर के पास बालू की अवैध बिक्री हो रही थी। 28 ट्रैक्टर जब्त कर FIR दर्ज की गई है। 32 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जिस थाना क्षेत्र में अवैध बालू बेची जा रही थी, वहां के अधिकारी और पुलिस पर भी कार्रवाई होगी। उन्होंने चेतावनी दी कि जिस थाना क्षेत्र से ट्रैक्टर गुजरते हैं, वहां हर गाड़ी की निगरानी के लिए CCTV लगा है। अगर किसी थाना प्रभारी की लापरवाही या मिलीभगत सामने आई, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।