अवैध खनन की सूचना देने वाले को 10000 का इनाम, थानेदारों की जवाबदेही तय; ऐक्शन में विजय सिन्हा

बिहार में अवैध खनन को रोकने के लिए डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने सख्त रवैया अपनाया है। उन्होने कहा कि अवैध खनन की जानकारी देने वाले को 10 हजार का इनाम मिलेगा। साथ थानेदारों की भी जवाबदेही तय की है। 

Dec 09, 2025 03:08 pm IST पटना
बिहार में अवैध बालू खनन और उससे जुड़े करप्शन को लेकर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने सख्त रुख अपनाया है। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होने कहा कि अवैध खनन में शामिल किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। अवैध खनन की सूचना देने वाले को 10 हजार रुपए का इनाम दिया जाएगा। इस दौरान उन्होने थानेदारों की भी जवाबदेही तय कर दी है। हालांकि सरकार की बनाई खनन नीति में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

विजय सिन्हा ने बताया कि दीघा और पाटलिपुत्र रेल परिसर के पास बालू की अवैध बिक्री हो रही थी। 28 ट्रैक्टर जब्त कर FIR दर्ज की गई है। 32 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जिस थाना क्षेत्र में अवैध बालू बेची जा रही थी, वहां के अधिकारी और पुलिस पर भी कार्रवाई होगी। उन्होंने चेतावनी दी कि जिस थाना क्षेत्र से ट्रैक्टर गुजरते हैं, वहां हर गाड़ी की निगरानी के लिए CCTV लगा है। अगर किसी थाना प्रभारी की लापरवाही या मिलीभगत सामने आई, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

डिप्टी सीएम ने बताया कि डोरीगंज में 3000 ट्रक बालू जब्त की गई है, जिसकी जल्द नीलामी कराने की प्रक्रिया जारी है। अगर कोई व्यक्ति अपनी जमीन की मिट्टी अपने निजी उपयोग के लिए ले जाता है, तो विभाग की ओर से उसे कोई परेशान नहीं किया जाएगा। सरकार जनता को नहीं, बल्कि अवैध कारोबारियों को निशाना बना रही है।