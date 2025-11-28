बिहार की 10 लाख महिलाओं के खाते में आए 10-10 हजार रुपए; CM नीतीश ने 1000 करोड़ ट्रांसफर किए

संक्षेप: सीएम नीतीश कुमार ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत 10 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा अगले महीने बाकी महिलाओं के खाते में भी पैसे पहुंच जाएंगे। इससे पहले 1 करोड़ 46 लाख लाभुक महिलाओं को राशि दी जा चुकी ह।

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत शुक्रवार को मु्ख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10 लाख लाभुक महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए की राशि भेजी। शु्क्रवार को एक अणे मार्ग स्थित संकल्प में आयोजित कार्यक्रम में एक हजार करोड़ रुपये की राशि का रिमोट का बटन दबाकर अंतरण किया। इससे पहले 1 करोड़ 46 लाख लाभुक महिलाओं 10 हजार रुपए की राशि दी जा चुकी है। अबतक कुल 14 हजार 600 करोड़ राशि महिलाओं के खाते में ट्रांसफर हुई है।

इस मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि बाकी महिलाओं को अगले महीन पैसे मिल जाएंगे। उन्होने राज्य में एनडीए की की शानदार जीत के लिए महिलाओं के साथ बिहार के लोगों का आभार जताया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जीविका समूह से जुड़ी ग्रामीण क्षेत्र की 9.50 लाख एवं शहरी क्षेत्रों की 50 हजार महिलाओं के बैंक खाते में सीधे डीबीटी के माध्यम से खुद 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए। विधानसभा चुनाव से पहले ही इस योजना की घोषणा बिहार सरकार की तरफ से की गई थी। योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं को छोटे-छोटे उद्यमों को मजबूती देने तथा स्वयं का रोजगार शुरू करने के लिए धनराशि दी गई है।

दस हजार रुपये की राशि लाभार्थी महिलाओं के बैंक खाते में अंतरण की जा रही है। जिससे वे किराना, मनिहारा, सब्जी, कपड़ा सिलाई,चाय - नाश्ता जैसे सूक्ष्म उद्यम, पशुपालन इत्यादि क्षेत्रों में रुचि अनुसार स्वरोजगार शुरू कर रही हैं।

कैसे चेक करें लिस्ट अगर आप गांव में रहती हैं तो ग्राम संगठन के ऑफिस में जाकर अपने आवेदन का स्टेटस चेक कर सकती हैं। शहर में रहने वाली महिलाएं नजदीक के स्वयं सहायता समूह के ऑफिस में जाकर जानकारी ले सकती हैं। इसके अलावा जीविका के हेल्पलाइन नंबर 0612-2504980/60 पर संपर्क कर सकते हैं।