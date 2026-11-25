बिहार में पांच साल से लोकायुक्त का पद खाली रहने पर पटना हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने मुख्य सचिव को नियुक्ति से जुड़ी संचिका के साथ व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि चार महीने की प्रक्रिया में पांच साल लगना स्वाभाविक नहीं है।

दरौंदा (सीवान), एक संवाददाता: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार में चिकित्सा शिक्षा का तेजी से विस्तार करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि पहले बिहार में लगभग 1300 विद्यार्थी एमबीबीएस की पढ़ाई कर पाते थे, लेकिन अब यह संख्या बढ़कर करीब पांच हजार हो गई है। बिहार में वर्ष 2030 तक एमबीबीएस की सीटों की संख्या 10 हजार करनी है। मुख्यमंत्री बुधवार को दरौंदा प्रखंड के चिंतामनपुर स्थित ममता मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एमबीबीएस के प्रथम शैक्षणिक सत्र 2026 के शुभारंभ के अवसर पर बोल रहे थे। सीएम ने कहा कि डॉक्टर बनना केवल एक पेशा नहीं, बल्कि मानव सेवा का सबसे बड़ा संकल्प है। चिकित्सकों को मरीजों के प्रति संवेदनशील, ईमानदार और समर्पित रहना चाहिए।

उन्होंने ममता मेडिकल कॉलेज प्रबंधन से अगले चार वर्षों में ऐसी गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा व्यवस्था विकसित करने का कहा, जहां मरीजों को बेहतर इलाज मिले और उन्हें दूसरे अस्पतालों में रेफर करने की आवश्यकता नहीं पड़े। उन्होंने कहा कि एक सरकारी मेडिकल कॉलेज के निर्माण में लगभग 700 करोड़ रुपये खर्च होते हैं। बेतिया, पूर्णिया सहित कई स्थानों पर मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गए हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सरकारी प्रयासों के साथ निजी संस्थानों की भागीदारी भी जरूरी है। मुख्यमंत्री ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की चर्चा करते हुए कहा कि आर्थिक स्थिति अब विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा में बाधा नहीं बननी चाहिए।