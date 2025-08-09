खान सर को 10 हजार से अधिक बहनों ने बांधी राखी; 156 भोग वाली दावत के साथ दिया यह गिफ्ट

खान सर को राखी बांधने के लिए लड़कियां घटों कतार में खड़ी रहीं। एक समय ऐसा भी आया जब राखी के वजन से हाथ उठाना मुश्किल होने लगा तो एक सहयोगी उनका हाथ ऊपर की ओर उठाए रहा।

देश भर में प्रसिद्ध बिहार के कोचिंग गुरु खान सर का रक्षा बंधन सेलेब्रेशन बेहद खास होता है। उनसे क्लास में या ऑनलाइन पढ़ने वाली लड़कियों को इस दिन का इंतजार रहता है। खान सर ने इस बार पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में रक्षा बंधन समारोह का आयोजन किया जहां बिहार के विभिन्न जिलों के साथ अन्य राज्यों से पहुंची हजारों बहनों ने अपने मुंहबोले भाई को राखी बांधी और पैर छूकर आशीर्वाद लिया। इस मौके पर खान सर की ओर से बहनों को 156 व्यंजनों से परिपूर्ण भोज के साथ खास तोहफा दिया गया। खान सर ने कहा कि यह मेरी खुशनशीबी है कि इतनी सारी बहनों का प्यार मिलता है। भारतीय संस्कृति संसार में सबसे अव्वल है।

शनिवार को पटना के प्रसिद्ध श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में पैर रखने की जगह नहीं थी। मौका था खान सर द्वारा आयोजित रक्षा बंधन समारोह का। बिहार के विभिन्न जिलों के साथ साथ बिहार के बाहर नौकरी करने वाली लड़कियां खान सर को राखी बांधने पहुंची थीं। उनकी संख्या का अनुमान करते हुए इस साल यह आयोजन कोचिंग संस्थान में नहीं बल्कि एसकेएम हॉल में रखा गया था।

खान सर को राखी बांधने के लिए लड़कियां घटों कतार में खड़ी रहीं। एक समय ऐसा भी आया जब राखी के वजन से हाथ उठाना मुश्किल होने लगा तो एक सहयोगी उनका हाथ ऊपर की ओर उठाए रहा। दस हजार से ज्यादा राखियां उन्हें बांधी गई।

इस मौके पर खान सर ने कहा कि रक्षा बंधन भारत का गौरव है। इस परंपरा को बचाकर रखने की हम सबकी जिम्मेदारी है। यह हमारा सौभाग्य है कि मेरी एक भी बहन नहीं है लेकिन आज कलियुग में भी इतनी बड़ी संख्या में बहनों का प्यार मिल रहा है। उन्होंने कहा कि दस हजार से अधिक बहनें आज पहुची हैं। उनके सम्मान में भोज का आयोजन किया गया है जिसमें 156 प्रकार के आइटम तैयार किए गए हैं।