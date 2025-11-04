Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar News10 percent of population controls Indian Army Ahead First phase Voting Rahul Gandhi remark sparks row in Bihar
10% आबादी के कंट्रोल में है भारतीय सेना, बिहार में वोटिंग से पहले राहुल गांधी के जाति दांव पर विवाद

10% आबादी के कंट्रोल में है भारतीय सेना, बिहार में वोटिंग से पहले राहुल गांधी के जाति दांव पर विवाद

संक्षेप: राहुल गांधी ने कहा कि अगर आप भारत की 500 सबसे बड़ी कंपनियों की सूची देखें, तो आपको उनमें पिछड़े या दलित समुदायों का कोई भी व्यक्ति नहीं मिलेगा, वे सभी शीर्ष 10 फीसदी से आती हैं। सारी नौकरियाँ उन्हीं के पास जाती हैं।

Tue, 4 Nov 2025 09:03 PMPramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, औरंगाबाद
कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि भारतीय सेना सिर्फ देश की 10 फीसदी आबादी के नियंत्रण में है। उन्होंने यह दावा ऊँची जातियों के संदर्भ में किया। उनके इस बयान से बिहार में विवाद उठ खड़ा हुआ है। गुरुवार को होने वाले पहले चरण के मतदान से पहले राहुल गांधी ने मंगलवार को बिहार के कुटुम्बा में एक चुनावी रैली के दौरान कहा, "अगर आप गौर से देखें, तो देश की 90 प्रतिशत आबादी दलित, महादलित, पिछड़ी, अति पिछड़ी या अल्पसंख्यक समुदायों से है। 90 प्रतिशत लोग समाज के सबसे पिछड़े और आदिवासी तबके से आते हैं।"

उन्होंने आगे कहा, "अगर आप भारत की 500 सबसे बड़ी कंपनियों की सूची देखें, तो आपको उनमें पिछड़े या दलित समुदायों का कोई भी व्यक्ति नहीं मिलेगा, वे सभी शीर्ष 10 फीसदी से आती हैं। सारी नौकरियाँ उन्हीं के पास जाती हैं। सशस्त्र बलों पर उनका नियंत्रण है। आपको बाकी 90 प्रतिशत आबादी का कहीं भी प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा।" राहुल गांधी ने कहा, “हम एक ऐसा भारत चाहते हैं जिसमें देश की 90 प्रतिशत आबादी के लिए जगह हो, जहाँ लोग सम्मान और खुशी से रह सकें। कांग्रेस हमेशा पिछड़ों के लिए लड़ी है।”

बिहार के लोगों पर मजदूर का ‘टैग’ लगा

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गांधी ने आरोप लगाते हुए कहा कि नीतीश कुमार के 20 साल के शासन में बिहार के लोगों पर मजदूर का ‘टैग’ लग गया है। उन्होंने कहा कि आज स्थिति यह है कि बिहार के युवाओं को उनके प्रदेश में रोजगार नहीं मिल सकता। कांग्रेस नेता गांधी ने कहा कि महागठबंधन की सरकार किसी एक जाति और किसी एक धर्म की नहीं होगी, बल्कि सभी जातियों और वर्गों की सरकार तथा ‘बिहार की आवाज’ होगी।

भाजपा की तीखी प्रतिक्रिया

उनकी टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा नेता सुरेश नखुआ ने इंडिया टुडे से कहा, “राहुल गांधी अब सशस्त्र बलों में एक जाति खोज रहे हैं और कहते हैं कि 10% लोग इसे नियंत्रित करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के प्रति अपनी नफरत में, वह भारत से नफरत की हद पार कर चुके हैं।”

SC से राहुल को लग चुकी है फटकार

हालांकि, यह पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने सेना के बारे में कोई आपत्तिजनक टिप्पणी की हो। अगस्त में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान की गई टिप्पणी पर उन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने फटकार भी लगाई थी। उस टिप्पणी में राहुल ने कहा था कि चीनी सैनिक अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सैनिकों की पिटाई कर रहे थे। कांग्रेस सांसद ने दावा किया था कि चीनी सेना ने 2,000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर कब्ज़ा कर लिया है और अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सैनिकों की "पिटाई" की थी।

इन बयानों के बाद लखनऊ के एक सेवानिवृत्त रक्षा अधिकारी ने मानहानि का मुकदमा दायर किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि इन टिप्पणियों ने भारतीय सेना का अपमान किया है और उसकी छवि धूमिल की है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पहले शिकायत को रद्द करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद गांधी ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की थी।

