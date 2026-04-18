बिहार के 10 प्रतिशत कर्मचारियों को अब तक नहीं मिली सैलरी, एक करोड़ लोगों की पेंशन भी बकाया
बिहार के 10 प्रतिशत सरकारी कर्मचारियों को 18 अप्रैल तक मार्च महीने का वेतन नहीं मिल पाया है। वहीं, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत एक करोड़ से ज्यादा लोग भी पेंशन राशि का अभी तक इंतजार कर रहे हैं। तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर जैसे नेता सरकारी खजाना खाली होने का आरोप लगा रहे हैं।
बिहार में 10 प्रतिशत कर्मचारियों को अभी तक मार्च महीने की सैलरी नहीं मिल पाई है। इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत एक करोड़ से ज्यादा लोगों की पेंशन भी बकाया है। उन्हें मार्च महीने की पेंशन राशि का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। अधिकारियों की मानें तो दो-तीन दिनों के भीतर पेंशन का भुगतान होने की संभावना है।
वित्त विभाग के अनुसार, शुक्रवार शाम तक राज्य के 80 प्रतिशत सरकारी कर्मियों के वेतन का भुगतान किया जा चुका है। अन्य के वेतन भुगतान की प्रक्रिया जारी है। हालांकि, 18 अप्रैल तक लगभग 10 प्रथिशत सरकारी कर्मचारियों को मार्च महीने के वेतन का भुगतान नहीं हो पाया।
क्यों हो रही सैलरी में देरी?
वित्त विभाग के सूत्रों ने बताया कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों से जुड़े विकास कार्यो से संबंधित बड़े भुगतानों में देरी हो रही है। विभाग द्वारा ऐसे सभी बड़े वित्तीय भुगतान के दावों की जांच कर ही भुगतान की प्रक्रिया शुरू करने को कहा गया है।
बुजुर्ग, विधवा, दिव्यांगों को नहीं मिली पेंशन
वहीं, समाज कल्याण विभाग के तहत संचालित सामाजिक सुरक्षा निदेशालय के माध्यम से राज्य के 1.15 करोड़ से अधिक सामाजिक सुरक्षा लोगों को मार्च, 2026 की पेंशन का भुगतान नहीं हो पाया है। इस योजना के तहत सरकार विधवा महिलाएं, बुजुर्ग और दिव्यांगों को हर महीने पेंशन उनके खाते में ट्रांसफर करती है।
2-3 दिन में आएगी पेंशन
विभाग के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारकों को पेंशन भुगतान में देरी हुई है। इसके पूर्व सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी की गई हैं। विभागीय बजट आवंटन के अनुसार राशि की निकासी कर अगले दो से तीन दिनों के अंदर पेंशन की राशि लाभार्थियों के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से भेज दी जाएगी।
विपक्ष का आरोप- सरकार का खजाना खाली
बीते कुछ दिनों से विपक्षी दलों के नेता आरोप लगा रहे हैं कि राज्य सरकार का खजाना खाली हो चुका है, इस कारण वेतन और पेंशन का भुगतान नहीं हो पा रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पिछले दिनों कहा था कि सरकार के पास कर्मचारियों को सैलरी और पेंशन देने का पैसा नहीं है। मंत्रियों और विधायकों को भी अभी तक सैलरी नहीं मिल पाई है।
वहीं, जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि सरकार के पास फंड की कमी हो गई है। इसलिए कर्मचारियों को वेतन-पेंशन बकाया होने के साथ ही ठेकेदारों को पैसा भी नहीं मिल रहा है।
सरकार बोली- खजाना खाली नहीं
हालांकि, इन आरोपों को वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने पिछले सप्ताह खारिज किया था। उन्होंने कहा था कि सरकार का खजाना खाली नहीं है। तेजस्वी यादव के आरोपों का पलटवार करते हुए कहा गया कि सभी विधायकों और मंत्रियों एवं नेता प्रतिपक्ष को मार्च महीने की सैलरी का भुगतान किया जा चुका है।
(हिन्दुस्तान अखबार के इनपुट के आधार पर)
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।