खिलाड़ियों को 10 लाख, स्टाफ को 5 लाख; एशिया कप विजेता भारतीय हॉकी टीम को CM नतीश का तोहफा

नीतीश कुमार ने कहा कि राजगीर में अवस्थित राज्य खेल अकादमी-सह-बिहार खेल विश्वविद्यालय के परिसर में पहली बार आयोजित हीरो एशिया कप 2025 में भारतीय हॉकी टीम ने विलक्षण जीत दर्ज कर पूरे देश को गौरवान्वित किया है।

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, पटनाMon, 8 Sep 2025 06:26 PM
भारतीय हॉकी टीम एशिया की सरताज बन गई। हरमनप्रीत सिंह की टीम ने इस जीत के साथ अगले विश्वकप का टिकट भी कटा लिया जो 14 से 30 अगस्त 2026 तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स में खेला जाएगा। बिहार सरकार एशिया कप हाकी विजेता टीम के खिलाड़ियों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। सरकार खिलाड़ियों को 10-10 लाख रुपए और प्रत्येक सहयोगी स्टाफ को 5 लाख रुपए देगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को ट्वीट कर यह जानकारी खुद दी।

सोशल मीडिया हैंडल एक्स पोस्ट पर सीएम ने कहा कि राजगीर में अवस्थित राज्य खेल अकादमी-सह-बिहार खेल विश्वविद्यालय के परिसर में पहली बार आयोजित हीरो एशिया कप 2025 में भारतीय हॉकी टीम ने विलक्षण जीत दर्ज कर पूरे देश को गौरवान्वित किया है। हीरो एशिया कप 2025 जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ियों एवं सहयोगी स्टाफ के उत्साहवर्द्धन हेतु राज्य सरकार ने सम्मान राशि प्रदान करने का निर्णय लिया है।

इससे पहले भारतीय टीम की कामयाबी पर हॉकी इंडिया ने सभी खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ के लिए इनाम की घोषणा की है। टीम के सभी खिलाड़ियों को तीन-तीन लाख रुपये दिये जाएंगे। वहीं, सपोर्ट स्टाफ को भी डेढ़-डेढ़ लाख रुपये मिलेंगे। इस जीत के साथ ही भारत ने अगले साल होने वाले विश्व कप में अपना स्थान पक्का कर लिया है।

भारत ने सिर्फ एक बार विश्व कप जीता है। भारतीय टीम को 50 साल से विश्व कप का इंतजार है। टीम ने अपना एकमात्र खिताब 1975 में कुआलालंपुर में जीता था। वहीं टीम 1973 में दूसरे और 1971 में तीसरे स्थान पर रही थी। राजगीर में पिछले साल भारतीय महिला टीम ने चैम्पियंस ट्रॉफी का खिताब जीता था। टूर्नामेंट में अपराजेय भारत ने मैच में शुरू से अंत तक कोरिया की टीम पर दबदबा बनाये रखा। मैच शुरू होने के 30 सेकेंड बाद ही सुखजीत सिंह ने शानदार मैदानी गोल दागकर एक गोल की बढ़त दिला दी।

पहला हाफ खत्म होने से दो मिनट पहले दिलप्रीत सिंह ने गोल दागकर बढ़त को 2-0 कर दिया। तीसरे क्वार्टर में दोनों टीमें गोल नहीं कर सकी। 45वें मिनट में दिलप्रीत ने फिर से गोल कर दिया। 50वें मिनट में अमित रोहिदास ने गोल कर भारत को 4-0 से आगे कर दिया। 51वें मिनट में कोरिया के डेन सोन ने एकमात्र गोल किया। दक्षिण कोरिया पर खिताबी जीत में दिलप्रीत सिंह हीरो बने।