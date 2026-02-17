Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

सांप के डसने से मौत पर परिवार को मिलेंगे 10 लाख रुपये, बिहार में मुआवजा बढ़ाने के निर्देश

Feb 17, 2026 07:43 pm ISTJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

बिहार विधानसभा के स्पीकर प्रेम कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सांप के डसने से होने वाली मौत के बाद परिजन को मिलने वाले मुआवजा की राशि 4 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये की जाए।

सांप के डसने से मौत पर परिवार को मिलेंगे 10 लाख रुपये, बिहार में मुआवजा बढ़ाने के निर्देश

बिहार में सांप के डंसने से अगर किसी व्यक्ति की जान चली जाती है, तो उसके परिवार को 10 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा। विधानसभा के स्पीकर प्रेम कुमार ने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने सांप को वन्यजीव घोषित करने की बात कही। इससे सर्पदंश से मृत्यु होने पर वन्यजीव से क्षति के समान मुआवजा पीड़ित परिवार को मिल सकेगा। दरअसल, आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से अभी सांप के डसने से मौत होने पर पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपये मुआवजा देती है, जबकि वन्यजीव से क्षति (मौत) में 10 लाख के मुआवजे का प्रावधान है।

स्पीकर प्रेम कुमार ने मंगलवार को बिहार विधानसभा परिसर में स्थित अपने चैंबर में वरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिवंगत सुशील कुमार मोदी ने डिप्टी सीएम रहते सदन में सांप को वन्यजीव के रूप में घोषित करने का आश्वासन दिया था। समीक्षा के दौरान पाया गया कि यह काम अभी तक नहीं हो पाया है।

स्पीकर ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि सांप को वन्यजीव घोषित कर सर्प दंश से हुई मृत्यु, क्षति पर वन्यजीव से हुई मृत्यु, क्षति के समान 10 लाख रुपये मुआवजा देने संबंधी आवश्यक प्रक्रिया पूरी करें।

नीलगाय के शिकारी बढ़ेंगे

इससे पहले उन्होंने बिहार में घोड़परास (नीलगाय) के शिकारियों की संख्या 200 से 400 करने का निर्देश दिया। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान विधायक रजनीश कुमार ने तारांकित सवाल के माध्यम से यह मामला उठाया था। इस समय बिहार में घोड़परास के आखेट यानी शिकार के लिए अनुज्ञप्तिधारी शूटरों की कुल संख्या मात्र 13 है।

हर साल घोड़परास की वजह से लाखों किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है। स्पीकर प्रेम कुमार ने इनके शिकार के लिए आवेदन की प्रक्रिया सरल करने और गेहूं की फसल कटने के बाद एवं मॉनसून से पहले आखेटकों की संख्या बढ़ाकर इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करने को कहा।

(हिन्दुस्तान ब्यूरो की रिपोर्ट)

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत बिहार में राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं पर गहराई से नजर रखते हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। जयेश मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं और लाइव हिन्दुस्तान में 4 साल से बिहार टीम का हिस्सा हैं। इससे पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे2न्यूज और टाइम्स ऑफ इंडिया में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। समाचार लेखन के अलावा साहित्यिक पठन-लेखन में रुचि है।

और पढ़ें
Bihar Vidhan Sabha Snake News Bihar Government अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।
;;;