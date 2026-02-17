सांप के डसने से मौत पर परिवार को मिलेंगे 10 लाख रुपये, बिहार में मुआवजा बढ़ाने के निर्देश

बिहार विधानसभा के स्पीकर प्रेम कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सांप के डसने से होने वाली मौत के बाद परिजन को मिलने वाले मुआवजा की राशि 4 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये की जाए।

बिहार में सांप के डंसने से अगर किसी व्यक्ति की जान चली जाती है, तो उसके परिवार को 10 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा। विधानसभा के स्पीकर प्रेम कुमार ने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने सांप को वन्यजीव घोषित करने की बात कही। इससे सर्पदंश से मृत्यु होने पर वन्यजीव से क्षति के समान मुआवजा पीड़ित परिवार को मिल सकेगा। दरअसल, आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से अभी सांप के डसने से मौत होने पर पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपये मुआवजा देती है, जबकि वन्यजीव से क्षति (मौत) में 10 लाख के मुआवजे का प्रावधान है।

स्पीकर प्रेम कुमार ने मंगलवार को बिहार विधानसभा परिसर में स्थित अपने चैंबर में वरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिवंगत सुशील कुमार मोदी ने डिप्टी सीएम रहते सदन में सांप को वन्यजीव के रूप में घोषित करने का आश्वासन दिया था। समीक्षा के दौरान पाया गया कि यह काम अभी तक नहीं हो पाया है।

स्पीकर ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि सांप को वन्यजीव घोषित कर सर्प दंश से हुई मृत्यु, क्षति पर वन्यजीव से हुई मृत्यु, क्षति के समान 10 लाख रुपये मुआवजा देने संबंधी आवश्यक प्रक्रिया पूरी करें।

नीलगाय के शिकारी बढ़ेंगे

इससे पहले उन्होंने बिहार में घोड़परास (नीलगाय) के शिकारियों की संख्या 200 से 400 करने का निर्देश दिया। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान विधायक रजनीश कुमार ने तारांकित सवाल के माध्यम से यह मामला उठाया था। इस समय बिहार में घोड़परास के आखेट यानी शिकार के लिए अनुज्ञप्तिधारी शूटरों की कुल संख्या मात्र 13 है।

हर साल घोड़परास की वजह से लाखों किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है। स्पीकर प्रेम कुमार ने इनके शिकार के लिए आवेदन की प्रक्रिया सरल करने और गेहूं की फसल कटने के बाद एवं मॉनसून से पहले आखेटकों की संख्या बढ़ाकर इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करने को कहा।