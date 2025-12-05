विवाद के बीच बिहार में एक दिन में 1.77 लाख लोगों ने फोन में डाउनलोड किया संचार साथी ऐप

Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar News1 lakh 77 thousands Bihar people downloaded Sanchar Saathi mobile app in single day amid controversy
संचार साथी मोबाइल ऐप को लेकर जारी विवाद के बीच बिहार में एक दिन में इसे पौने 2 लाख से ज्यादा लोगों ने अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड किया है। राज्य में हर घंटे 7 से 8 हजार डाउनलोड हो रहे हैं।

Dec 05, 2025 10:46 am ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, मुख्य संवाददाता, पटना
संचार साथी मोबाइल ऐप को लेकर देशभर में जारी आरोप-प्रत्यारोप के बीच इसे डाउनलोड करने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। दूरसंचार विभाग बिहार सर्किल के मुताबिक 3 दिसंबर को सबसे ज्यादा 1.77 लाख लोगों ने संचार साथी ऐप को मोबाइल में इंस्टॉल किया। वहीं देशभर में यह संख्या 1.43 करोड़ रही। बिहार में अब तक 60 लाख लोगों के मोबाइल में संचार साथी ऐप डाउनलोड हो चुका है।

साइबर ठगी से बचने, अपने नाम के सिम की जानकारी लेने और चोरी हुए मोबाइल को ट्रेस करने में मददगार इस ऐप को बिहार के लोग डाउनलोड कर रहे हैं। हर दिन बिहार के 7 से 8 हजार लेाग संचार साथी ऐप को इंस्टॉल कर रहे हैं। इससे ना सिर्फ वो अपने मोबाइल को सुरक्षित रख रहे हैं बल्कि अनचाहा फोन कॉल को भी आने से रोक रहे हैं।

दूरसंचार विभाग बिहार सर्किल की मानें तो एक दिन में किसी सरकारी ऐप को सबसे ज्यादा डाउनलोड करने का रिकॉर्ड कोरोना के समय कोविन वैक्सीन सॉफ्टवेयर के नाम था। इसके बाद यह रिकॉर्ड संचार साथी ऐप ने बनाया है। 4 दिसंबर को दोपहर तीन बजे तक की बात करें तो राज्य के 50 हजार लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड किया।

अगर कोई ऑफर या लोभ देकर साइबर ठगी करने की कोशिश करे। बैंक, डाक विभाग, बीमा आदि के नाम पर ठगी कॉल लगातार करें तो संचार साथी ऐप बचाने में मदद करता है। लोग खुद ही संबंधित नंबर के डिटेल्स यानी कितने बजे फोन आया, किस नंबर से आया आदि को चक्षु (संचार साथी ऐप में एक पोर्टल) में जाकर डाल सकते हैं। इस नंबर की जांच होगी। सही पाए जाने पर इस नंबर को ब्लॉक कर दिया जाएगा।

अगर इस नंबर से और भी लोगों के साथ ठगी करने की कोशिश की गई तो इसे स्पैम में डाल दिया जाता है। इससे आगे इस नंबर से ठगी नहीं की जा सकेगी। अभी एक लाख से ज्यादा फोन नंबर इस पोर्टल पर डाले जा चुके हैं।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
