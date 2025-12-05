विवाद के बीच बिहार में एक दिन में 1.77 लाख लोगों ने फोन में डाउनलोड किया संचार साथी ऐप

संक्षेप: संचार साथी मोबाइल ऐप को लेकर जारी विवाद के बीच बिहार में एक दिन में इसे पौने 2 लाख से ज्यादा लोगों ने अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड किया है। राज्य में हर घंटे 7 से 8 हजार डाउनलोड हो रहे हैं।

संचार साथी मोबाइल ऐप को लेकर देशभर में जारी आरोप-प्रत्यारोप के बीच इसे डाउनलोड करने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। दूरसंचार विभाग बिहार सर्किल के मुताबिक 3 दिसंबर को सबसे ज्यादा 1.77 लाख लोगों ने संचार साथी ऐप को मोबाइल में इंस्टॉल किया। वहीं देशभर में यह संख्या 1.43 करोड़ रही। बिहार में अब तक 60 लाख लोगों के मोबाइल में संचार साथी ऐप डाउनलोड हो चुका है।

साइबर ठगी से बचने, अपने नाम के सिम की जानकारी लेने और चोरी हुए मोबाइल को ट्रेस करने में मददगार इस ऐप को बिहार के लोग डाउनलोड कर रहे हैं। हर दिन बिहार के 7 से 8 हजार लेाग संचार साथी ऐप को इंस्टॉल कर रहे हैं। इससे ना सिर्फ वो अपने मोबाइल को सुरक्षित रख रहे हैं बल्कि अनचाहा फोन कॉल को भी आने से रोक रहे हैं।

दूरसंचार विभाग बिहार सर्किल की मानें तो एक दिन में किसी सरकारी ऐप को सबसे ज्यादा डाउनलोड करने का रिकॉर्ड कोरोना के समय कोविन वैक्सीन सॉफ्टवेयर के नाम था। इसके बाद यह रिकॉर्ड संचार साथी ऐप ने बनाया है। 4 दिसंबर को दोपहर तीन बजे तक की बात करें तो राज्य के 50 हजार लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड किया।

अगर कोई ऑफर या लोभ देकर साइबर ठगी करने की कोशिश करे। बैंक, डाक विभाग, बीमा आदि के नाम पर ठगी कॉल लगातार करें तो संचार साथी ऐप बचाने में मदद करता है। लोग खुद ही संबंधित नंबर के डिटेल्स यानी कितने बजे फोन आया, किस नंबर से आया आदि को चक्षु (संचार साथी ऐप में एक पोर्टल) में जाकर डाल सकते हैं। इस नंबर की जांच होगी। सही पाए जाने पर इस नंबर को ब्लॉक कर दिया जाएगा।