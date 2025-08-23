बिहार के 1 करोड़ गली-मोहल्लों की मैपिंग हो गई, अब हर मकान को मिलेगा डिजिपिन

बिहार के एक करोड़ से ज्यादा गली और मोहल्लों की मैपिंग का काम पूरा हो गया है। डाक विभाग अब मकानों को डिजिपिन जारी करेगा। इससे मोबाइल पर लाइव लोकेशन के आधार पर डाकिया आसानी से घरों तक पहुंच सकेंगे।

समय पर लोगों को चिट्ठी-पत्री मिले, इसके लिए डाक विभाग सभी गली-मोहल्लों को लाइव लोकेशन से जोड़ने का काम कर रहा है। हर मकान को डिजिपिन (डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर) दिया जाएगा। इसके लिए डाक विभाग बिहार सर्किल ने पूरे राज्य के इलाकों की मैपिंग की है। एक करोड़ से अधिक गली एवं मोहल्लों की मैपिंग हो चुकी है। इस मैपिंग के माध्यम से सभी घरों की लाइव लोकेशन को डाला जाएगा। इससे डाकिया अपने मोबाइल से आसानी से देख कर निर्धारित जगह पर पहुंच सकेंगे।

बता दें कि अभी तक डाक विभाग का पिन कोड है। शहर के अलग-अलग इलाकों का अपना पिन कोड है। लेकिन अब डिजिपिन कोड होगा, इससे हर इलाके के हर घर को चिह्नित किया जाएगा। इसमें बिहार सर्किल के कुल 30 डिवीजन को शामिल किया गया है। बिहार सर्किल के सभी डिविजन की बात करें, तो आधा अधूरा पता होने के कारण 45 फीसदी चिट्ठियां, पार्सल निर्धारित जगह पर नहीं पहुंच पाती है। इसमें 30 से 35 फीसदी चिट्ठियां और पार्सल वापस आ जाता है। ऐसे में डिजिपिन से आधा अधूरा पता वाले चिट्ठियां भी पहुंच सकेंगी। 10 अंकों के डिजिपिन में संबंधित गली-मोहल्ले के साथ संबंधित घर को इंडिकेट किया जाएगा।

10 हजार डाकिया को मिलेगी ट्रेनिंग बिहार सर्किल में 10 हजार से अधिक डाकिया हैं। इन सभी को मोबाइल लाइव लोकेशन से भी जोड़ा जाएगा। इसके साथ मोबाइल पर लाइव लोकेशन कैसे देखें, इसके लिए इन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। डाकिया को प्रशिक्षण डिविजन वार दिया जाएगा। इससे चिट्ठी, पत्री या पार्सल का पता खोजने में डाकिया को परेशानी नहीं होगी और समय से पार्सल की डिलीवरी हो सकेगी।

क्या होता है डिजिपिन डिजिपिन 10 अंको का एक कोड है। इलाकों को डिजिटल एड्रेस सिस्टम से 4 मीटर के दायरे में बांटा जाएगा। इससे किसी भी स्थान का सटीक डिजिटल पता मिल जाता है। इसे आईआईटी हैदराबाद एवं एनआरएससी इसरो के सहयोग से डाक विभाग ने विकसित किया गया है।

बिहार सर्किल के चीफ पोस्ट मास्टर एमयू अब्दाली ने कहा कि राज्य के सभी घरों को डिजी पिन दिया जाएगा। अभी तक पिन कोड होता था। इससे अधूरे पता आदि रहने पर डाकिया को पहुंचने में दिक्कत होती थी। लेकिन अब डिजी पिन से डाकिया लाइव लोकेशन के माध्यम से सही पता तक पहुंच सकेंगे।