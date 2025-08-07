लॉन्च हुआ देश का सबसे सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर, कीमत सिर्फ 59,990 रुपये; ये फुल चार्ज पर 100 km दौड़ेगा
भारतीय इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर स्टार्टअप Zelo Electric ने भारत का सबसे सस्ता ई-स्कूटर Knight+ लॉन्च कर दिया है। भारतीय मार्केट में इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 59,990 रुपये है।
भारतीय इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर स्टार्टअप जेलो इलेक्ट्रिक (Zelo Electric) ने भारत का सबसे सस्ता ई-स्कूटर Knight+ लॉन्च कर दिया है। कंपनी का दावा है कि ये स्कूटर न केवल सस्ता है बल्कि इसमें वो सारे स्मार्ट फीचर्स मिलते हैं जो अब तक केवल मिड या हाई-रेंज स्कूटर्स में ही मिलते थे। बता दें कि Knight+ को खासतौर कम बजट में बेहतर परफॉर्मेंस चाहने वाले राइडर्स को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। भारतीय मार्केट में इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 59,990 रुपये रखी गई है।
शानदार हैं ई-स्कूटर के फीचर्स
जेलो इलेक्ट्रिक ने Knight+ में हिल होल्ड कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, फॉलो-मी-होम हेडलैम्प्स, USB चार्जिंग पोर्ट और रिमूवेबल बैटरी जैसे स्मार्ट फीचर्स दिए हैं। ये सारे फीचर्स खासतौर पर रोजाना की राइडिंग और शहर की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर दिए गए हैं। स्कूटर को 6 आकर्षक कलर ऑप्शंस में लॉन्च किया गया है जिनमें ग्लॉसी व्हाइट, ग्लॉसी ब्लैक और डुअल-टोन फिनिश शामिल हैं।
रेंज 100 किमी
अगर पावरट्रेन की बात करें तो इस स्कूटर में 1.8kWh की पोर्टेबल LFP बैटरी दी गई है जो 100 किलोमीटर की रियल वर्ल्ड रेंज देने का दावा करती है। वहीं, इसकी टॉप स्पीड 55 किमी/घंटा है। स्कूटर की डिलीवरी 20 अगस्त, 2025 से शुरू होगी। इसकी प्री-बुकिंग देशभर में Zelo डीलरशिप्स पर शुरू हो चुकी है।
क्या कहती है कंपनी
लॉन्च के मौके पर Zelo Electric के को-फाउंडर मुकुंद बहेती ने कहा, "Knight+ सिर्फ एक स्कूटर नहीं है बल्कि यह हमारे उस विजन का हिस्सा है जिसके तहत हम भारत के लिए प्रीमियम लेकिन किफायती इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लाने का सपना देख रहे हैं। महज 59,990 रुपये की कीमत पर यह अपने सेगमेंट का सबसे फीचर-लोडेड और वैल्यू-फॉर-मनी इलेक्ट्रिक स्कूटर है। हमें भरोसा है कि यह हजारों लोगों को स्मार्ट और क्लीन मोबिलिटी की ओर शिफ्ट होने के लिए प्रेरित करेगा।"
