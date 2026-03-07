भारत में नया इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च, इसमें क्रूज कंट्रोल, हिल होल्ड मिलेगा; कंपनी सिर्फ 999 यूनिट ही बेचेगी

Mar 07, 2026 08:57 am IST

भारत के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट में कई कंपनियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं। इसमें एक जेलो इलेक्ट्रिक (ZELO Electric) का नाम भी शामिल है। अब कंपनी ने नाइट+ रानी एडिशन लॉन्च किया है, जो इसके फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक स्कूटर का लिमिटेड-एडिशन वैरिएंट है। यह सिर्फ बेबी पिंक कलर में उपलब्ध है। कंपनी ने देश भर में इसके प्रोडक्शन को 999 यूनिट तक सीमित कर दिया है। वहीं, इसके ऑथराइज्ड डीलर नेटवर्क के जरिए बुकिंग शुरू है। यह एडिशन इंटरनेशनल विमेंस डे के मौके पर लॉन्च किया गया है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 69,990 रुपए है। ये स्टैंडर्ड नाइट+ मॉडल के बराबर है।

सिंगल चार्ज पर 100Km की रेंज मिलेगी

रानी एडिशन में बेस प्लेटफॉर्म के सभी फीचर्स सेट और स्पेसिफिकेशन्स हैं, जबकि लिमिटेड-एडिशन स्टेटस सिर्फ कलर और फिनिश तक ही सीमित है। मैकेनिकल रूप से यह स्कूटर अगस्त 2025 में लॉन्च हुए नाइट+ प्लेटफॉर्म पर बना है। इसमें 1.8 kWh की पोर्टेबल लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी लगी है, जिसकी रेंज 100Km बताई गई है। इसमें 1.5 kW की मोटर मिलती है। वहीं, टॉप स्पीड 55 km/h तक है। खास बात ये है कि इसमें रिमूवेबल बैटरी मिलती है, जो जिससे राइडर इसे निकालकर कहीं भी चार्ज कर सकते हैं।

क्रूज कंट्रो, हिल होल्ड जैसे फीचर्स जोड़े

स्कूटर में कई ऐसे फीचर मिलते हैं जिन्हें कंपनी सेगमेंट में पहली बार पेश कर रही है। जैसे इसमें हिल होल्ड कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, फॉलो-मी-होम हेडलैंप और एक USB चार्जिंग पोर्ट दिया गया है। ये सभी फीचर्स राइडिंग के दौरान काफी काम आते हैं। खासकर चढ़ाई वाली जगह पर ट्रैफिक लग जाने पर हिल होल्ड काफी यूजफुल हो जाता है। साथ ही, क्रूज कंट्रोल के इस्तेमाल से स्कूटर की रेंज बेहतर होती है।

सभी राइडर्स के लिए प्रोडक्ट उपलब्ध

ZELO इलेक्ट्रिक के को-फाउंडर मुकुंद बहेती ने कहा कि कलर्स का सिलेक्शन भारत में "रानी" शब्द के कल्चरल मतलब के हिसाब से किया गया है, और इस एडिशन को अपनी पहचान और कॉन्फिडेंट फैसले लेने को दिखाने के लिए डिजाइन किया गया है। कंपनी ने कहा कि यह लॉन्च टू-व्हीलर मोबिलिटी में महिलाओं की ज्यादा भागीदारी को बढ़ावा देने के एक बड़े मकसद का भी हिस्सा है। साथ ही, यह प्रोडक्ट सभी राइडर्स के लिए खुला रखा गया है।