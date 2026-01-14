Hindustan Hindi News
120Km रेंज, 150Kg लोडिंग कैपेसिटी, कीलेस एंट्री, एंटी-थेफ्ट फीचर, डिजिटल डैशबोर्ड; नया ई-स्कूटर लॉन्च

भारतीय इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर और थ्री-व्हीलर बनाने वाली कंपनी जेलियो ई-मोबिलिटी ने अपने लॉजिक्स कार्गो ई-स्कूटर का 2026 फेसलिफ्ट वैरिएंट लॉन्च किया है। इसे खास तौर से गिग वर्कर्स, डिलीवरी पार्टनर्स और छोटे बिजनेस ओनर्स के लिए बनाया गया।

Jan 14, 2026 01:42 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
भारतीय इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर और थ्री-व्हीलर बनाने वाली कंपनी जेलियो ई-मोबिलिटी ने अपने लॉजिक्स कार्गो ई-स्कूटर का 2026 फेसलिफ्ट वैरिएंट लॉन्च किया है। इसे खास तौर से गिग वर्कर्स, डिलीवरी पार्टनर्स और छोटे बिजनेस ओनर्स के लिए बनाया गया। नया लॉजिक्स वैरिएंट बेहतर स्टाइलिंग, परफॉर्मेंस और राइडर-सेंट्रिक यूटिलिटी के साथ लास्ट-माइल लॉजिस्टिक्स के लिए डिजाइन किया गया है। जेलियो लॉजिक्स की एक्स-शोरूम कीमत 56,551 रुपए से शुरू होती है।

जेलियो लॉजिक्स के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

2026 जेलियो लॉजिक्स में एक नया फ्रंट डिजाइन दिया गया है जिसका मकसद इसकी रोड प्रेजेंस को बेहतर बनाना है। यह कई तरह के कलर ऑप्शन में आता है, जिसमें ग्रे, व्हाइट, ग्रीन, ग्रीन ब्लैक और रेड ब्लैक शामिल हैं। भारी लॉजिस्टिक्स इस्तेमाल के लिए खास तौर पर बनाया गया, लॉजिक्स 150 kg की शानदार लोडिंग कैपेसिटी देता है। राइड कम्फर्ट के लिए इसमें टेलिस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन और स्प्रिंग-लोडेड रियर सस्पेंशन दिया गया है। सिंगल चार्ज पर इसकी रेंज करीब 120Km है।

इस मॉडल में डिजिटल डैशबोर्ड, कीलेस एंट्री, मोबाइल चार्जिंग और स्मार्ट प्रोटेक्शन फीचर्स का एक पूरा सेट शामिल है, जिसमें एंटी-थेफ्ट डिटेक्शन, प्रॉक्सिमिटी लॉक और अनलॉक, साइड स्टैंड अलर्ट और रियल-टाइम व्हीकल डायग्नोस्टिक्स मिलते हैं। लॉजिक्स एक टिकाऊ प्लास्टिक बॉडी से बना है और 2 साल की व्हीकल वारंटी और एक साल की बैटरी वारंटी के साथ आता है। स्कूटर में 90/90–12 फ्रंट टायर और 90/100–10 रियर टायर लगे हैं।

कंपनी ने क्या कहा?
जेलियो ई-मोबिलिटी के मैनेजिंग डायरेक्टर कुणाल आर्य ने कहा, "लास्ट-माइल लॉजिस्टिक्स के लिए भरोसेमंद, कुशल और कम ऑपरेटिंग लागत की जरूरत होती है और 2026 लॉजिक्स फेसलिफ्ट को ठीक इसी जरूरत के लिए डिजाइन किया गया है। बेहतर सेफ्टी फीचर्स, स्मूथ राइड क्वालिटी और एक नए, यूटिलिटी-फोकस्ड डिजाइन के साथ, नया लॉजिक्स डिलीवरी राइडर्स और छोटे बिजनेस को हर दिन प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए एक ज्यादा भरोसेमंद वर्कहॉर्स देता है। हमें भरोसा है कि यह अपग्रेडेड मॉडल प्रैक्टिकल, खास मकसद के लिए बनाई गई इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में हमारी स्थिति को और मजबूत करेगा।"

