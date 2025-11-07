इस कंपनी ने किया बड़ा धमाका! लॉन्च किए 3 गजब ई-स्कूटर; कीमत मात्र ₹51551 से शुरू

संक्षेप: जेलियो ई-मोबिलिटी ने मार्केट में बड़ा धमाका किया है। कंपनी ने एक साथ 3 गजब ई-स्कूटर लॉन्च किए हैं, जिनकी कीमत मात्र 51,551 रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। आइए इनकी खासियत जानते हैं।

Fri, 7 Nov 2025 05:31 PM

तेजी से बढ़ती इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर और 3-व्हीलर निर्माता कंपनी जेलियो ई-मोबिलिटी ने अपनी लोकप्रिय ईवा लाइनअप के तहत 3 नए मॉडल लॉन्च किए हैं। कंपनी ने ईवा ईको LX, ईवा ईको ZX और एक अपडेटेड ईवा ZX प्लस (फेसलिफ्ट) पेश किया है, जो डेली सिटी राइड के लिए आरामदायक और स्टाइलिश ऑप्शन है। यह नया ईवा लाइनअप खासतौर पर युवा राइडर्स, महिला राइडर और परिवारों की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। यह मॉडल अब देशभर के जेलियो डीलरशिप्स पर उपलब्ध हैं और बुकिंग शुरू हो चुकी है।

ईवा ईको LX

ईवा ईको LX डेली सिटी राइड के लिए डिजाइन की गई है। यह 48/60V BLDC मोटर से लैस है, जो 60–90 किमी की रेंज देती है और प्रति चार्ज केवल 1.5 यूनिट बिजली की खपत करती है। यह 48–60V/32Ah GEL और 60V/30Ah लिथियम बैटरी विकल्पों में उपलब्ध है। इसमें फ्रंट और रियर दोनों तरफ ड्रम ब्रेक, हाइड्रॉलिक सस्पेंशन, और 3.00-10 टायर दिए गए हैं। इसमें 36-लीटर का बूट स्पेस, मजबूत चेसिस और 4 कलर ऑप्शन (ग्लॉसी ब्लैक, ग्रे, रेड और ब्लू) मिलते हैं। इसकी शुरुआती कीमत 51,551 रुपये (एक्स-शोरूम) है।

ईवा ईको ZX

नया ईवा ईको ZX आकर्षक डिजाइन और शानदार लुक के साथ आता है। इसमें भी वही 48/60V BLDC मोटर है, जो 60–90 किमी रेंज देती है। यह 12–32Ah GEL और 60V/30Ah लिथियम बैटरी विकल्पों में मिलता है। दोनों पहियों पर ड्रम ब्रेक, हाइड्रॉलिक सस्पेंशन और 90-90/12 (फ्रंट) तथा 90-100/10 (रियर) टायर दिए गए हैं, जिससे बेहतर रोड ग्रिप और कंट्रोल मिलता है। इसकी शुरुआती कीमत 53,551 रुपये (एक्स-शोरूम) है।

ईवा ZX (फेसलिफ्ट)